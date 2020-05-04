2020-05-04T13:19:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач, спасший британского премьера, сравнил коронавирус с полиомиелитом

Все переболевшие COVID-19 будут еще долго восстанавливать свое здоровье
Арина СУВОРОВА
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Большое число пациентов с COVID-19 приобретут физическую, когнитивную и психологическую инвалидность после перенесенного коронавирусаБольшое число пациентов с COVID-19 приобретут физическую, когнитивную и психологическую инвалидность после перенесенного коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Один из докторов, вылечивший премьер-министра Британии Бориса Джонсона от коронавируса, выступил с шокирующим заявлением. Профессор Николас Харт объявил, что коронавирусная инфекция - это полиомиелит нашего времени. Все переболевшие COVID-19 будут еще долгое время испытывать проблемы со здоровьем, пишет Daily Mail.

- У пациентов бывают легкие, средней тяжести и тяжелые заболевания, - написал в своем Твиттере Николас Харт еще в самом начале эпидемии коронавируса. - Большое число пациентов с COVID-19 приобретут физическую, когнитивную и психологическую инвалидность после перенесенного коронавируса. Это потребует длительного лечения.

22 марта, за день до того, как в Британии ввели режим тотальной самоизоляции, профессор Харт вновь написал в своем микроблоге:

- Зов о помощи. Я работаю по 18 часов в день, как и другие врачи, ради того, чтобы защитить наших пациентов. Коронавирус - это серьезное заболевание. И я хочу, чтобы вы были осторожны, думали о своей безопасности. Поэтому оставайтесь дома.

Сравнение с полиомиелитом выбрано неслучайно. Это острое инфекционное заболевание, которое поражает спинной мозг и нарушает работу нервной системы, приводя к параличу. Полиомиелит может привести к смерти или пожизненной инвалидности. В конце 80-х годов прошлого столетия, благодаря массовой вакцинации, удалось уменьшить число случаев заболеваний. С 2002 годах в странах ЕС, США, Австралии и России фактически не было ни одного случая заболевания полиомиелитом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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