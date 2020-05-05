Никита Сергеевич и зверь из бездны, "рыбачка Ксюша как-то в мае", лубочный роман кавалера и "лучше жениться, чем разжигаться"...

С авторской программой Н. С. Михалкова "Бесогон" получился немалый соблазн. Знаменитый артист с помощью своего небесного покровителя Никиты-бесогона провозглашал: "Извергая, извергну!", а в результате сам оказался извергнутым с канала "Россия-24". Во всяком случае так он истолковал редакционную политику канала.

Такой реприманд неожиданный связывают с тем, что Н. С. Михалков в телеэфире объявил основателя "Майкрософт" и создателя OS Windows Билла Гейтса антихристом, предсказанным в Слове Божием. Или, по крайней мере, чем-то на этой линии. Объявив себя великим филантропом (антихристу это положено), она намерен создать лекарство от морового поветрия, чтобы прельстить даже избранных, а под соусом лечения будет вживлять в людей микросхемы, т. е. "И он сделает то, что малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их" (Откр.13,16). Услыхав возглас Никиты Сергеевича "Детушки, антихрист!", создатель OS Windows велел своим прислужникам с канала "Россия-24" примерно покарать обличителя.

Находится Билл Гейтс на этой линии или не вполне находится – вопрос сложный. Однако, есть сомнения, что Гейтс настолько всеведущ и знает, как его обличают в далекой России. К тому же еще 20-25 лет тому назад пользователи продукции Билла Гейтса, причем по всему миру, недовольные многочисленными блохами в его операционных системах, приводящими к частому появлению голубого экрана ("экрана смерти"), причем в самый неподходящий момент, характеризовали компьютерного гения в словах, совершенно неудобных для печати. Нынешние речи Н. С. Михалкова для закаленного Гейтса – не более, чем шепот, робкое дыханье, трели соловья. Да и вообще на зверя из бездны он явно не тянет – в лучшем случае на <судака> из бездны.

Так что лучше поискать причины неприятностей поближе, а не в кознях далекого антихриста. В России финансисты чрезвычайно обидчивы, а режиссер ведь проехался попутно и по знатному банкиру и к тому же другу цезаря. Человеку, выставившему железобетонный блок на любые критические выступления о нем, стало обидно -- и со своими обличениями Н. С. Михалков прямо-таки напрашивался на карающий меч диктатуры либералиата.

Наконец, маленькая деталь из внутренней телевизионной кухни. На ведущих телеканалах правят эффективные менеджеры, которым свойственна глубокая неприязнь к пожилым говорящим головам. То, что по-американски называется "эйджизм", а по-русски "тебе, старичок, в крематорий пора". И действительно: почти все представители старшего поколения, причем вне зависимости от их идеологической направленности, давно отправились с телеэкрана в наш советский колумбарий, и только Н. С. Михалков там остался, подобно волшебнику Мерлину. Теперь, вероятно, эффективные менеджеры решили упромыслить и Мерлина.

Кроме Билла Гейтса пострадали на прошедшей неделе львица К. А. Собчак и матушка львицы, сенатор Л. Б. Нарусова. Они хотели заняться краболовством, однако предпринимательская затея вызвала такой хай и лай, что труженицы моря были вынуждены отказаться от добычи морских ракообразных – предпринимательский климат оказался рещительно неблагоприятным.

Что удивительно, ибо что же еще К. А. Собчак было делать? Основным источником дохода у нее были корпоративы, с которыми нынче беда. С изоляциями и дистанциями особенно не повеселишься, да и общая атмосфера мало к тому располагает. Можно, конечно, организовать, как в дореволюционные времена, подпольные корпоративы –

"Полицейские до пота

Правят подлую работу:

Нас хотят изловить,

За решетку посадить.

Мы плюем на это дело,

Май отпразднуем мы смело!"-

но природная законопослушность не позволяла дамам вступать в прямой конфликт с полицией. Рассчитывать на мужнин заработок тоже не приходилось. Театр К. Ю. Богомолова, равно как и все прочие варьете, вследствие карантинных мер находится в глубоко погорелом состоянии.

Однако, святое семейство в точности следовало отлитой в граните рекомендации "Денег нет, но вы держитесь", и рыбачка Ксюша как-то в мае решила открыть для себя новую сферу деятельности. Причем в семейном ракообразном бизнесе нашлось бы место и для супруга –

"Шаланды полные лангустов

В столицу Костя привозил,

И дружно хипстеры вставали,

Когда в пивную он входил".

К сожалению, всему помешала, говоря по-китайски, "болезнь красных глаз". Движимые завистью стали говорить о криминальном бизнесе, крышевании и прочих страшных вещах. Семейное предприятие не состоялось, и К. А. Собчак со всем родством своим и свойством осталась в горькой бедности.

Пострадал от завистников и кавалер Почетного Легиона А. А. Венедиктов. Его изобличили в том, что еще в 2012 г. он подверг харассменту тогдашнюю пресс-секретаршу А. А.Навального гражданку Ведуту. Страстный главный редактор точно воспроизвел русский лубок трехвековой давности, известный как "Блинщица и кавалер" – "Пожалуй поди прочь отъменя Мне дела нет датебя. Пришелъ за ж…у хватаешь, блиновъ печь мешаешь. Я тотъ часъ резонъ сышу, сковородникомъ хвачю. -- Твоя воля изволь бить, дай только за ж…у хватить»

Новейший лубок "Пресс-секретарша и кавалер", продемонстрировавший глубокую приверженность главного редактора национальным духовным (и не только духовным) скрепам, вызвал живую полемику. Одни с негодованием говорили про радиостанцию "Эхо Москвы": "Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея", другие философически отмечали: "Это ж...а – у кого надо ж..а".

Наиболее достойный ответ А. А. Венедиктову дал его троюродный брат А. В. Макаревич. 66-летний petit cousin кавалера женился на юной и прекрасной израильтянке – "Дщери иерусалимские, черна я, но красива". Так певец личным примером подтвердил правоту апостольского слова "Лучше жениться, чем разжигаться" (1Кор 7,9).