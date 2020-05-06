2020-05-06T15:34:26+03:00
Звезды

Потеря волос и дикие боли: дочь Кончаловского измучило экстренное голодание

Скинувшая 30 килограммов Маша столкнулась с огромными проблемами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария КончаловскаяМария КончаловскаяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мария Кончаловская давно стала героиней светской хроники. За жизнью дочери известных актеров Любови Толкалиной и Егора Кончаловского следят многочисленные поклонники в соцсетях. Они комментируют каждое фото девушки, которая несколько лет назад увлеклась ЗОЖ и села на жесткую диету. Маша резко избавилась от 30 килограммов. А на днях решила рассказать о тяжелых последствиях своего экстренного похудения.

Мария Кончаловская росла довольно упитанным ребенком. Причина лишнего веса была связана с травмой, которую она получила в детстве. Долгое время девочка, которой диагностировали перелом позвоночника, не могла заниматься споротом и вела малоподвижный образ жизни. Однако после того, как врачи сообщили, что с ней все в порядке, красавица решила худеть.

Она почти ничего не ела и сильно подорвала здоровье. Сейчас Маша заявляет, что не одобряет похудение при помощи голодания. По ее словам, главное в похудении не в том, чтобы сбросить вес, а в том, чтобы сохранить полученный результат.

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Настало время, когда у меня дикое количество дел
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"Скажу честно, когда я была молода и неопытна, в начале похудения, получила свой опыт в голоданиях. И это сыграло со мной злую шутку. Через месяц после голодания, все потерянные килограммы вернулись! И прихватили еще парочку друзей с собой! Представляете, мучаешься, мучаешься, а становится только хуже!", - написала она в блоге.

Еще одна проблема, с которой она столкнулась, - ослабленные мышцы. "Мои мышцы бросили меня! Когда мы сбрасываем вес при голодании, организм, сильно нуждаясь в белках, начинает расщеплять мышечную ткань. В итоге уходит не столько жир, сколько мышцы. А жир остается жив-здоров на своем месте!", - заявила Кончаловская.

welcometomariawelcometomaria
Вот я. Это моя страница. Можно сказать мой визуальный дневник. Вот мое тело. Другого у меня нет и не будет
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Голодания может спровоцировать развитие или обострение какого-либо заболевания, о котором человек можем даже не знать. Так и произошло с Машей. У нее начались дикие боли и стали выпадать волосы.

"Я чувствовала себя древней старухой. У меня болела голова так, что я думать не могла! Одно лишь сильное сокращение количества калорий приводит к потере волос, истончению кожи и холодным конечностям", - откровенничает девушка.

К счастью, она быстро поняла, что голодание ничем хорошим для нее не закончится. "Иметь с ним дело опасно для жизни. Голод - худший способ похудеть! Он провоцирует осложнения со здоровьем и повышает вероятность появления пищевой зависимости!", - резюмировала наследница знаменитой династии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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