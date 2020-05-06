2020-05-06T17:00:06+03:00
Экономика

За время коронакризиса безработными стали 735 тысяч россиян

Это только официальные данные
Влад СМЕРТИН
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Для тех, кто остался без работы после 1 марта, размер пособия составляет 12130 рублейДля тех, кто остался без работы после 1 марта, размер пособия составляет 12130 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России зарегистрирован 1 миллион 243 тысячи безработных. Причем 735 тысяч из них получили этот статус в марте и апреле. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики.

- Для тех, кто остался без работы после 1 марта, размер пособия составляет 12130 рублей, - напомнил Котяков. – Получателей этих выплат уже больше 208 тысяч человек. Безработные, у которых есть несовершеннолетние дети, дополнительно получаются также 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Эти деньги получают 63 тысячи человек.

В конце апреля Антон Котяков отмечал, что в России порядка 950 тысяч безработных. При этом он признавал, что фактическая безработица намного больше официальной. Министр оценивал ее в 3,7 млн человек. Он допускал, что до конца 2020 года она вырастет до 6 млн.

- Наша официальная статистика по безработице не отражает фактически ничего, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» известный политолог Георгий Бовт. – Это всего лишь число людей, которые зарегистрированы на бирже труда. Тогда как далеко не все, кто остался без заработка, пойдут туда. Многие, если не большинство, ищут работу по знакомым и родственникам. Или, оставшись без официального трудового места, уходят в теневую занятость и становятся «невидимы» для властей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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