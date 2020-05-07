2020-05-07T01:10:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 7 мая 2020: Роспотребнадзор назвал три этапа выхода из самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 7 мая 2020 года
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор входе совещания с президентом Владимиром Путиным представил план выхода из карантинных ограничений, состоящий из трех этапов: от разрешения на прогулки по улице до начала работы предприятий сферы услуг.

Президент поддержал план, но подчеркнул, что сроки начала его применения должны устанавливаться местными властями, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе. Общую же координацию усилий по оживлению экономики должно координировать правительство, уточнил глава государства.

- Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному. Где-то жёсткие, профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их смягчение. Нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад, - подчеркнул российский лидер.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ожидать кардинального ослабления карантинного режима после 12 мая не следует: городские власти разрешат работу некоторым предприятиям при условии неукоснительного соблюдения санитарных мер и самоизоляции. А вот кафе, рестораны и остальная сфера услуг выйдут из карантина в последнюю очередь.

Кубанские ученые разрабатывают медицинские маски и одноразовые фильтры для респираторов из особых нанонитей - ожидается, что при более высокой эффективности себестоимость таких изделий составит 40-50 рублей.

Аналитики из Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ изучили статистику заражений коронавирусом в России и пришли к выводу, что говорить о каком-либо выходе на "плато" еще слишком рано. Оно наступит лишь тогда, когда будет несколько дней сохраняться баланс между заболевшими и вылечившихся за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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