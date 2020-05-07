2020-05-07T15:04:16+03:00
Звезды

На грани банкротства: любимая дача погрязшего в долгах Сергея Жигунова ушла с молотка

Загородный дом, который "гардемарин" строил для жены, исчез вместе с семейным счастьем [фото]
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Жигунов покупал дачу для жены Веры Новиковой.Сергей Жигунов покупал дачу для жены Веры Новиковой.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

В делах Сергея Жигунова, в отличие от личной жизни, не все в порядке. Долговые обязательства перед банком (в 2014 году актер и продюсер взял на съемки фильмов 38 млн рублей и не вернул вовремя. - Ред.) растянулись на несколько лет и пробили брешь в бюджете знаменитого гардемарина. Так, в прошлом году он лишился квартиры - однушка в центре Москвы ушла кредиторам по заниженной стоимости в 16 миллионов. Но как выяснилось, это не единственное имущество, которое потерял Жигунов.

- В рамках судебного процесса, который завершился в прошлом году, АО "НОКССБАНК" требовал с трех ответчиков - Жигунова, Веры Новиковой (жена актера. - Ред.) и продюсерского центра Сергея Жигунова долг по договору займа, - пояснил kp.ru адвокат Александр Никитин, руководитель банкротной практики коллегии адвокатов "Жорин и Партнеры". - Как видно из судебных актов, Сергей Жигунов принял весь удар на себя, пообещав погасить долг за всех ответчиков. В процессе стороны заключили мировое соглашение, по которому имущество, находившееся в залоге у банка, скорее всего, с момента оформления кредита, было реализовано с торгов. Суд вынес определение, передал его судебным приставам, и недвижимость была продана с молотка на официальной площадке Росимущества.

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

По словам юриста, есть еще один любопытный момент: Вера Новикова пыталась оспорить отказ банка от иска к ней. Протестовать, чтобы с тебя не требовали долг, довольно странно. Но не исключено, что так жена пыталась спасти Жигунова.

- Возможно, она хотела затянуть процесс, чтобы отсрочить торги, - предполагает Александр Никитин.

Так что же это за имущество, которое заложил банку и которого лишился Сергей Жигунов? Как видно из документов торгов, артист потерял дачу во Владимирской области: трехэтажный дом площадью 417 "квадратов" ушел с молотка за 6,5 млн рублей, баню и гараж выкупили по цене в 1 млн за каждое строение, а земельный участок в 1,3 гектара достался новым владельцам за 500 тысяч. Итого весь лот ушел за 9 млн, что явно ниже рыночной цены.

Любимая дача Жигунова ушла с молотка за 9 миллионов рублей. Фото: из открытых источников

Любимая дача Жигунова ушла с молотка за 9 миллионов рублей.Фото: из открытых источников

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

Между тем, эту дачу в благоустроенном поселке Залесье за 60 километров от Москвы Сергей Жигунов приобрел, вернувшись к жене после драматичного романа с Анастасией Заворотнюк. Говорят, Вера Новикова устала от шумной столицы и мечтала жить за городом, а единственный дом артиста в подмосковном Абрамцево, где Жигунов жил с "прекрасной няней", оскорбленной супруге был не по нраву. Тогда "гардемарин" купил участок, окруженный прекрасным пейзажем - заповедный грибной лес, озеро с уютным пляжем, незамерзающий источник "Гремячий ключ".

Дом из цельного бруса ангарской лиственницы Жигунов заказал и привез из Сибири. Главной изюминкой особняка, в котором, по словам дизайнеров "сочетается гламурный шик и народные традиции", стала гостиная с колоритной печью. Ее российские мастера изготовили по индивидуальному заказу. Кстати, в 2015 году над интерьером особняка гардемарина бесплатно поработали умельцы из телешоу "Идеальный ремонт".

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

- Стены дома оформлены в светлых тонах, потолок украшен мягкими рисунками в старорусском стиле. Балки, проходящие по всему потолку, выкрашены в серо-голубой цвет, - расписывали дизайнеры свое детище - особняк Жигунова. - В одном пространстве идеально сочетаются дерево, хрусталь, старорусские мотивы и гламурный шик. Мягкая зона оборудована двумя большими диванами «Морской бриз», кофейным столиком с жестовской росписью и музыкальной аппаратурой, под которую при ремонте был сконструирован специальный подиум...

Теперь же, как утверждают СМИ, из некогда многочисленного имущества у Жигунова осталась лишь одна квартира в Москве, два автомобиля и загородный дом в Абрамцево. Однако, и этой недвижимости артист может лишиться - Сергей Жигунов все еще должен банку 15 миллионов рублей. Как полагают юристы, в ближайшее время ему грозит процедура банкротства.

Фото интерьеров: mpdesign.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продажа "спрятанных" квартир и жизнь на прожиточный минимум: Сергею Жигунову грозит банкротство

Адвокат разъяснил kp.ru, какими болезненными последствиями может обернуться для актера старый долг перед банком (подробности).

Новую подругу Жигунова и "двойника Анастасии Заворотнюк" разыскивают судебные приставы

46-летняя Виктория Ворожбит распродает по бросовым ценам свои шубы, сумки и телефоны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть
Обязательное ношение перчаток в Москве в период коронавируса: когда введут и для чего
Наша задача - увековечить память об участниках страшной войны
Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам
Штраф за отсутствие перчаток в Москве во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
Путин поручил переориентировать международный транспорт на внутренний рынок
Накануне Дня Победы в Алтайском крае ожили улицы
ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России
В Совфеде прокомментировали призыв депутата ФРГ отменить антироссийские санкции
Штраф за отсутствие маски в Москве во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
Названы сферы торговли, которые приносят самую большую прибыль в онлайн
Учёные объяснили, как можно будет менять вакцину от коронавируса при его мутации
Строительство школ в Тюмени возобновилось
Мужчина поиграл на подключенном к зарядке телефоне и умер
Коронавирус у Мадонны: что известно о состоянии здоровья певицы
RT покажет фильм о Великой победе на шести языках
Эксперт рассказала, с какими трудностями сталкиваются инвалиды из-за коронавируса
Недвижимость - лучшая инвестиция в кризис
Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве