На грани банкротства: любимая дача погрязшего в долгах Сергея Жигунова ушла с молотка

В делах Сергея Жигунова, в отличие от личной жизни, не все в порядке. Долговые обязательства перед банком (в 2014 году актер и продюсер взял на съемки фильмов 38 млн рублей и не вернул вовремя. - Ред.) растянулись на несколько лет и пробили брешь в бюджете знаменитого гардемарина. Так, в прошлом году он лишился квартиры - однушка в центре Москвы ушла кредиторам по заниженной стоимости в 16 миллионов. Но как выяснилось, это не единственное имущество, которое потерял Жигунов.

- В рамках судебного процесса, который завершился в прошлом году, АО "НОКССБАНК" требовал с трех ответчиков - Жигунова, Веры Новиковой (жена актера. - Ред.) и продюсерского центра Сергея Жигунова долг по договору займа, - пояснил kp.ru адвокат Александр Никитин, руководитель банкротной практики коллегии адвокатов "Жорин и Партнеры". - Как видно из судебных актов, Сергей Жигунов принял весь удар на себя, пообещав погасить долг за всех ответчиков. В процессе стороны заключили мировое соглашение, по которому имущество, находившееся в залоге у банка, скорее всего, с момента оформления кредита, было реализовано с торгов. Суд вынес определение, передал его судебным приставам, и недвижимость была продана с молотка на официальной площадке Росимущества.

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

По словам юриста, есть еще один любопытный момент: Вера Новикова пыталась оспорить отказ банка от иска к ней. Протестовать, чтобы с тебя не требовали долг, довольно странно. Но не исключено, что так жена пыталась спасти Жигунова.

- Возможно, она хотела затянуть процесс, чтобы отсрочить торги, - предполагает Александр Никитин.

Так что же это за имущество, которое заложил банку и которого лишился Сергей Жигунов? Как видно из документов торгов, артист потерял дачу во Владимирской области: трехэтажный дом площадью 417 "квадратов" ушел с молотка за 6,5 млн рублей, баню и гараж выкупили по цене в 1 млн за каждое строение, а земельный участок в 1,3 гектара достался новым владельцам за 500 тысяч. Итого весь лот ушел за 9 млн, что явно ниже рыночной цены.

Любимая дача Жигунова ушла с молотка за 9 миллионов рублей.Фото: из открытых источников

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

Между тем, эту дачу в благоустроенном поселке Залесье за 60 километров от Москвы Сергей Жигунов приобрел, вернувшись к жене после драматичного романа с Анастасией Заворотнюк. Говорят, Вера Новикова устала от шумной столицы и мечтала жить за городом, а единственный дом артиста в подмосковном Абрамцево, где Жигунов жил с "прекрасной няней", оскорбленной супруге был не по нраву. Тогда "гардемарин" купил участок, окруженный прекрасным пейзажем - заповедный грибной лес, озеро с уютным пляжем, незамерзающий источник "Гремячий ключ".

Дом из цельного бруса ангарской лиственницы Жигунов заказал и привез из Сибири. Главной изюминкой особняка, в котором, по словам дизайнеров "сочетается гламурный шик и народные традиции", стала гостиная с колоритной печью. Ее российские мастера изготовили по индивидуальному заказу. Кстати, в 2015 году над интерьером особняка гардемарина бесплатно поработали умельцы из телешоу "Идеальный ремонт".

Убранство дачи Сергея Жигунова. Фото: http://mpdesign.ru/

- Стены дома оформлены в светлых тонах, потолок украшен мягкими рисунками в старорусском стиле. Балки, проходящие по всему потолку, выкрашены в серо-голубой цвет, - расписывали дизайнеры свое детище - особняк Жигунова. - В одном пространстве идеально сочетаются дерево, хрусталь, старорусские мотивы и гламурный шик. Мягкая зона оборудована двумя большими диванами «Морской бриз», кофейным столиком с жестовской росписью и музыкальной аппаратурой, под которую при ремонте был сконструирован специальный подиум...

Теперь же, как утверждают СМИ, из некогда многочисленного имущества у Жигунова осталась лишь одна квартира в Москве, два автомобиля и загородный дом в Абрамцево. Однако, и этой недвижимости артист может лишиться - Сергей Жигунов все еще должен банку 15 миллионов рублей. Как полагают юристы, в ближайшее время ему грозит процедура банкротства.

Фото интерьеров: mpdesign.ru

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