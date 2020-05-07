2020-05-07T20:23:19+03:00
Звезды

Звезда "Орла и решки" заразилась коронавирусом

Марии Иваковой прописали мощную противовирусную терапию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марии Иваковой прописали мощную противовирусную терапиюМарии Иваковой прописали мощную противовирусную терапиюФото: СОЦСЕТИ
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У актрисы Марии Иваковой подтвердился коронавирус. Последние три недели звезда шоу "Орел и решка" ругулярно ездила на репетиции и запись передачи "Танцы со звездами". При этом артистка отметила, что ее партнер по танцам Евгений Папунаишвили абсолютно здоров.

Мария Ивакова написала в блоге сообщение о том, что она заразилась коронавирусом. Девушка также рассказала о том, как протекает ее болезнь.

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Все мои тесты на коронавирус оказались положительными
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"Все мои тесты на Сovid-19 оказались положительными. Температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю", - написала 33-летняя актриса.

Телеведущая отметила, что у ее партнера по программе "Танцы со звездами" Евгения Папунаишвили все тесты отрицательные. Не заразился и возлюбленный Маши - Никита Ефремов.

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Сегодня выдался очень волнительный день
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"Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в «Танцах со звездами», ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить - не знаю", - резюмировала ведущая шоу "Орел и решка".

Напомним, Никита Ефремов и Мария Ивакова рассекретили роман в июле 2019 года. Актеры вместе появились на свадьбе своих близких друзей в Сорренто. Сейчас влюбленные живут вместе в центре Москвы.

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Никита Ефремов и Мария Ивакова
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Никита Ефремов - старший сын актера Михаила Евремова. Никита уже был женат - на актрисе Яне Гладких. Несколько лет они прожили в гражданском браке и всего год - в официальном. Яна два года назад снова вышла замуж. Она воспитывает двух сыновей. Недавно стало известно, что второй ребенок перенес сложнейшую операцию в первый же день своей жизни, поскольку у него обнаружили порок сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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