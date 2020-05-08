2020-05-08T13:14:50+03:00
Экономика

Последний оптимист: египетский миллиардер предсказал нефть по 100 долларов

Нагиб Савирис уверен, Россия и Саудовская Аравия всех переиграют
Влад СМЕРТИН
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Нагиб Савирис. Фото: Zuma/ТАССНагиб Савирис. Фото: Zuma/ТАСС
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Египетский миллиардер Нагиб Савирис считает, что через полтора года нефть будет стоить намного дороже, чем до коронакризиса. Глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology предсказывает цены в 100 долларов за баррель. Хотя сейчас за североморскую марку Brent дают плюс-минус 30 долларов.

По словам египтянина, текущую ситуацию с драматическим падением цен на черное золото давно просчитали в Москве и Эр-Рияде. Якобы Россия и Саудовская Аравия допустили все это, чтобы выдавить с рынка американскую сланцевую нефть, добывать которую имеет смысл только при высоких ценах.

- Убрав с рынка конкурентов, они повысят стоимость барреля до 50-60 долларов, - сказал Савирис в интервью американскому информационному агентству CNBC. – Думаю, через полтора года мы увидим нефть по 100 долларов.

Савирис не просто делает предсказания, но и ставит на них деньги. Он заявил, что его структуры купят акции авиакомпаний – те сейчас заметно подешевели. Египтянина не смущает, что придется плыть против течения. Так, знаменитый инвестор Уоррен Баффет наоборот распродает все ценные бумаги, связанные с самолетами.

Впрочем, Савирису не привыкать к экстравагантным инвестициям. Он единственный иностранец, владеющей лицензией на оказание услуг связи в Северной Кореи.

Напомним, цены на нефть резко обрушились в начале марта, когда ведущие экспортеры не сумели договориться и продлить действовавшие ограничения на добычу. Ближневосточные страны во главе с Саудовской Аравией развязали настоящую ценовую войну, резко нарастив добычу и распродавая черное золото с огромными скидками. Но время для такого демпинга саудовские шейхи выбрали явно неподходящее. Из-за пандемии спрос на топливо и, как следствие, нефть беспрецедентно упал. Мировые хранилища почти под завязку заполнены сырьем, которое никому не нужно. 1 мая вступило в силу новое соглашение, ограничивающее добычу – на 9,7 млн баррелей в сутки, так нефтяники еще никогда не урезали свои аппетиты. Но кардинально ситуацию на рынке это не исправило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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