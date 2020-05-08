Последний оптимист: египетский миллиардер предсказал нефть по 100 долларов
Египетский миллиардер Нагиб Савирис считает, что через полтора года нефть будет стоить намного дороже, чем до коронакризиса. Глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology предсказывает цены в 100 долларов за баррель. Хотя сейчас за североморскую марку Brent дают плюс-минус 30 долларов.
По словам египтянина, текущую ситуацию с драматическим падением цен на черное золото давно просчитали в Москве и Эр-Рияде. Якобы Россия и Саудовская Аравия допустили все это, чтобы выдавить с рынка американскую сланцевую нефть, добывать которую имеет смысл только при высоких ценах.
- Убрав с рынка конкурентов, они повысят стоимость барреля до 50-60 долларов, - сказал Савирис в интервью американскому информационному агентству CNBC. – Думаю, через полтора года мы увидим нефть по 100 долларов.
Савирис не просто делает предсказания, но и ставит на них деньги. Он заявил, что его структуры купят акции авиакомпаний – те сейчас заметно подешевели. Египтянина не смущает, что придется плыть против течения. Так, знаменитый инвестор Уоррен Баффет наоборот распродает все ценные бумаги, связанные с самолетами.
Впрочем, Савирису не привыкать к экстравагантным инвестициям. Он единственный иностранец, владеющей лицензией на оказание услуг связи в Северной Кореи.
Напомним, цены на нефть резко обрушились в начале марта, когда ведущие экспортеры не сумели договориться и продлить действовавшие ограничения на добычу. Ближневосточные страны во главе с Саудовской Аравией развязали настоящую ценовую войну, резко нарастив добычу и распродавая черное золото с огромными скидками. Но время для такого демпинга саудовские шейхи выбрали явно неподходящее. Из-за пандемии спрос на топливо и, как следствие, нефть беспрецедентно упал. Мировые хранилища почти под завязку заполнены сырьем, которое никому не нужно. 1 мая вступило в силу новое соглашение, ограничивающее добычу – на 9,7 млн баррелей в сутки, так нефтяники еще никогда не урезали свои аппетиты. Но кардинально ситуацию на рынке это не исправило.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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