Кем Чен Ын впервые «вышел в эфир» после своего загадочного исчезновения
Молодой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после своего загадочного исчезновения выступил с заявлением. Напомним, он не показывался на людях почти 20 суток, пропустив даже главный государственный праздник — 15 апреля, день рождения отца-основателя КНДР (и своего родного деда) Ким Ир Сена.
Версии строились самые невероятные: от «неудачной операции на сердце» до «ухода в медитацию». На деле, скорее всего, он просто самоизолировался на приморской вилле, чтобы переждать пик коронавируса.
1 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК; одно из главных СМИ «северян») распространило фотографии Кима, перерезающего красную ленточку на открытии Сунчхонского завода удобрений). Правда, чисто теоретически нельзя исключать, что это могли быть так называемые «консервы»: журналисты заранее делают заготовку и в нужный момент обнародуют.
Но 8 мая Ким Чен Ын, как сообщило ЦТАК, направил главе Китая Си Цзиньпину «устное послание», где отметил заслуги соседней страны в борьбе с коронавирусом. «Под мудрым руководством ген. секретаря Си Цзиньпина партия и народ Китая будут укреплять достигнутые успехи для достижения окончательной победы», — цитируют Кима журналисты.
— Жест главы КНДР во всех смыслах символический — Западный мир, которому оба лидера не чужды, в этот день отмечает Победу над нацизмом, а по экономическим последствиям «ковид» уже сравнивают с мировой войной. В то же время сейчас нарастает противостояние Китая и США. Последних, хоть и с оговорками, поддерживает почти весь Западный, а у Китая настоящих союзников в этой схватке мало. Так что, уверен, Ким намекал на солидарность не только в борьбе с «короной», но и в экономическом противостоянии двумя мировых лагерей, — комментирует политолог Михаил Фрибен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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