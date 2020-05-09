2020-05-09T01:08:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 9 мая 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 9 мая 2020 года
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Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин впервые со времени своей госпитализации принял участие в рабочем совещании с членами правительства.

Совещание проходило в режиме видеоконференции. Для Мишустина в больнице был оборудован рабочий кабинет. Скромный стол, на нем телефон и другая оргтехника. За спиной премьера — флаг России.

Власти ряда российских регионов вслед за Москвой и Московской областью продлили режим самоизоляции до 31 мая. При этом в столице и области с 12 мая начнет действовать "масочный режим" в общественных местах и транспорте. Нарушителям, пренебрегающим этим средством защиты, грозит штраф от 4 тысяч рублей. Впрочем, в Московской области приняли решение повременить с взысканиями и на первых порах ограничиться разъяснительной работой с гражданами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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