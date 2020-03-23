"Получила сильные ушибы": Любовь Успенская потеряла сознание

Скандал с единственной дочерью Татьяной Плаксиной серьезно подорвал здоровье Любови Успенской. Королева шансона морально сломлена. Ее сердце разрывается от боли и переживаний. А на днях певица упала в обморок.

"Все события, которые происходили в последнее время, конечно же подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя", - обратилась Любовь Успенская к поклонникам.

По ее словам, сейчас ей гораздо лучше. "Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Ничто нас не сломает! Сегодня, я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить", - заверила королева шансона.

Она также поделилась своими планами. Артистке в ближайшее время предстоят съемки новых клипов и шоу, а также записи новых песен. "Никакие невзгоды не смогут нас одолеть", - резюмировала 66-летняя звезда.

Напомним, скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. Наследница королевы шансона раскрыла правду о жизни с родительницей. 30-летняя дочь знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить".

После шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы. Как заверила артистка, ушлые репортеры буквально взяли Татьяну в заложницы.

Вскоре стало известно, что Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка вот уже месяц живет у своего отца. Не так давно к ней в гости прилетел телеведущий Дмитрий Борисов, дабы из первых уст узнать о семейной драме. В беседе с телеведущим наследница королевы шансона пожаловалась, что всю жизнь родительница не давала ей свободы. "Я ее всегда раздражала. Мама с детства ревнует меня к отцу. Он отдал свою жизнь ей. В молодости они выпивали. Я бы сказала, что у нее больше было проблем с алкоголем, чем у него", - рассказала девушка в эфире программы "Пусть говорят".

Позже Успенская опубликовала в своем блоге видео, где ее наследница предстает в неприглядном виде и просит у матери прощение за свои слова. Певица прокомментировала и участие наследницы в шоу. "В каждой из программ, в которых так рьяно обсуждали и осуждали мою семью, утверждения Татьяны ощутимо разнились... Так вот, хотелось бы заметить, что в любом сценарии важно учитывать исторические факты... Особенно недалекого прошлого", - заявила артистка.