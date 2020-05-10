2020-05-10T15:23:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Начнем с малого: первыми после пандемии откроются небольшие магазины и салоны красоты

В Роспотребнадзоре объяснили, как будет происходить поэтапный выход из режима самоизоляции
Владимир НИКОЛАЕВ
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В первую очередь откроются небольшие предприятия торговли и оказания услуг населению, в которых можно исключить «одномоментный контакт большого числа людей».В первую очередь откроются небольшие предприятия торговли и оказания услуг населению, в которых можно исключить «одномоментный контакт большого числа людей».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В первую очередь откроются небольшие предприятия торговли и оказания услуг населению, в которых можно исключить «одномоментный контакт большого числа людей». Их площадь не должна превышать 400 кв. метров, а максимальное число посетителей — не более 1 человека на 4 кв. метра. Такие условия содержатся в документе Роспотребнадзора о поэтапном снятии ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

- Сюда можно отнести салоны красоты, ателье, услуги быта, торговлю непродовольственными товарами, например, небольшие магазины одежды и обуви, - объяснила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова

Что касается людей, то на первом этапе снятия ограничений разрешат гулять вдвоем, в том числе и с детьми (один сопровождающий и один ребенок), а также совершать пробежки и заниматься на улице спортом. Правда, при условии соблюдения безопасного расстояния между — для спортсменов установлено расстояние не ближе 5 метров друг к другу.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, поэтапное снятие ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, начнется с 12 мая.

Однако единого графика для всей страны составлять не стали — главы регионов сами должны решать, когда у них обстановка позволит снять ограничения. Для этого в Роспотребнадзоре разработали специальные формулы, учитывающие коэффициент распространения инфекции (среднее число людей, которых заражает один больной до его изоляции), наличие свободных коек, а также охват тестированием — на первом этапе не менее 70 тестов в день на 100 тысяч человек.

При этом во многих регионах местные власти ввели обязательное ношение масок и перчаток.

На каждом этапе Роспотребнадзор будет контролировать, не увеличился ли в регионе уровень заболеваемости. Если увеличился, то послабления отменят.

Попова назвала три этапа снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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