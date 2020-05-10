2020-05-10T17:15:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты рассказали, может ли человек заразиться COVID-19 от кошек

Опубликованы данные, что эти домашние животные могут заражаться человеческим коронавирусом
Александр СЛАВУЦКИЙ
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Жительница Пекина на прогулке со своим котом в дни эпидемии.Жительница Пекина на прогулке со своим котом в дни эпидемии.Фото: REUTERS
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За последние месяцы появились несколько сообщений о том, что домашние питомцы могут заражаться коронавирусом. Китайские ученые даже специально заражали котят COVID, от чего они потом умирали. Делали они это не из садизма, а чтобы понять, на каких животных можно испытывать вакцину и лекарства. И что теперь делать? Заказывать Мурке респиратор и перчатки? На две или на все четыре лапы? Эти вопросы мы задали основателю ветеринарной клиники «Центр» и президенту Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженному ветеринарному врачу России Сергею Середе.

- Сергей Владимирович, вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, передается воздушно-капельным и контактным путем от человека к человеку. Неужели возможна его передача от человека к кошке и от кошки к человеку?

- Да, действительно, установлено, что вирус может передаваться от человека к кошке. Но на сегодняшний день нет ни одного доказательства того, что вирус способен передаваться от кошки к человеку. Ни одна из организаций, которая ведет мониторинг случаев заражения животных: ВОЗ, МЭБ, WSAVA (Всемирная ассоциация ветеринарной медицины мелких домашних животных) и FECAVA (Европейская ассоциация ветеринарной медицины мелких домашних животных), не опубликовала ни одного документа, подтверждающего подобные факты.

- То есть, получается, живущая дома кошка может болеть коронавирусом , а человеку это ничем не угрожает?

- Я вам не сказал, что кошки могут этим вирусом болеть. Я только сказал, что вирус может попасть в ее организм.

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

- То есть вирус попал, а кошка при этом не болеет?

- А почему она обязательно должна болеть? У кошки вырабатываются антитела, на этом все и заканчивается.

- Но много же говорят о том, что кошки погибают от этого вируса?

- Кошки от этого вируса не погибают. Я считаю, что зачастую информация о заражении животных, которая сегодня публикуется, не совсем добросовестная. Более того, клинические признаки COVID-19 зафиксированы только у одной кошки. Это один единственный случай, достоверность которого находится под большим вопросом.

- А как быть с той историей в зоопарке Нью-Йорка, где тигрица умерла от коронавируса?

- Я еще раз повторяю, что нет ни одного зафиксированного случая смерти животного, в котором было бы доказано, что причиной смерти стал именно этот вирус. У тигрицы в зоопарке Нью-Йорка COVID обнаружили, но это не означает, что именно он и стал причиной смерти. Болезней же существует очень много, и смерть, скорее всего, наступила из чего-то другого.

- Пишут и о том, что вирус может попасть на шерсть кошки (кто-то на нее, допустим, накашляет), а Мурка может разнести его дальше.

- Если кошка гуляет во дворе, бродит по улице, то, может быть, и существует вероятность того, что на ее шерсть где-то может попасть вирус. Точно также как вирус может быть на дверной ручке, ботинке. К счастью , во внешней среде он существует не долго. И если хозяин взял на руки, погладил или поцеловал только что пришедшую с улицы кошку, можно допустить, что он заразится. Но я сам работаю ветеринарным врачом и о таких случаях не слышал. И это при том, что у нас в стране у миллионов людей живут кошки.

- Какие меры предосторожности вы посоветовали бы владельцам кошек?

- Владельцам кошек надо соблюдать правила личной гигиены. Ничего из ряда вон выходящего. Мыть руки с мылом, не прикасаться грязными руками к лицу. У животных, с которыми вы погуляли, мыть лапы и протирать морду. Если в семье кто-то заболел коронавирусом и в квартире живет кошка, то, наверное, правильно было бы устроить так, чтобы эта кошка не общалась с другими людьми, поскольку она может перенести этот вирус на своей шерсти, лапах и так далее.

- Если у моей кошки начнется кашель, возникнут трудности с дыханием и все прочие симптомы COVID-19. Это точно будет другое заболевание?

- Сейчас все только и говорят о нем, но другие заболевания никуда не исчезли! Существует масса заболеваний с похожими симптомами. Кашлем и сложностями с дыханием могут сопровождаться различные аллергические, сердечные заболевания, различные пневмонии( а их у кошек существует много видов) и так далее. Поэтому нужно заболевшего питомца отнести врачу, чтобы тот посмотрел и определил причину кашля.

- Я слышал, что у кошек есть свой коронавирус.

- Да, есть. Но это уже совершенно другая история. У кошек есть свой коронавирус, который родственен с SARS-CoV-2, но не может передаваться человеку и поэтому совершенно нам не опасен. Эта болезнь известна давно.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Юрий КУКЛАЧЕВ: Кошка обезвредит любой вирус! Полностью согласен с Сергеем Середой и главный специалист по кошкам нашей страны, дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев:

- О том, что у кошек бывает коронавирус я узнал еще 35 лет назад, когда во время гастролей в Париже у меня кроме всех обычных справок о прививках моих артисток, потребовали еще и анализ на коронавирус. Между прочим, именно у кошек эта болезнь была обнаружена сначала и только потом у человека. Но позже было выяснено, что это совсем разные заболевания и кошачий коронавирус не передается человеку.

Я не согласен с утверждением, что кошка может переносить коронавирус на своей шкурке. Дело в том, что она несколько раз в день себя полностью вылизывает. Не только мордашку, но даже живот и спину. Куда достает лапками, намоченными слюной. И так каждые несколько часов. И если кто-то на нее чихнет или еще каким способом инфекция на нее попадет, так она очень быстро ее слижет. Именно поэтому, например шерсть кошек ни в коем случае нельзя перекрашивать в другой цвет краской для волос. Потому что кошка всю краску тут же слижет, загубив свою печень и почки. Так что кошка не может быть разносчиком коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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