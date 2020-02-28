2020-02-28T18:18:40+03:00
Звезды

"Все еще девушка": 39-летняя Анна Семенович сделала признание

Певица собралась замуж за своего возлюбленного
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна СеменовичАнна СеменовичФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Совсем скоро одна из самых красивых российских певиц Анна Семенович отметит юбилей. Устраивать пышных торжеств в честь 40-летия фигуристая артистка не намерена. Вместо этого она улетит с возлюбленным в Европу. Вокалистка хочет погулять на солнышке с избранником, который терпеть не может публичности.

Анна Семенович свой возраст не скрывает. Певица любит и любима.

"Сегодня я совершенно точно могу сказать, что 40 лет для женщины - самый сок. Это самое прекрасное время, когда ты уже мудрая женщина, но еще очень красивая и молодая", - цитирует звезду сайт cайт МК.RU.

Она уверена, что жизнь у нее только начинается. "В 40 лет многие женщины начинают создавать семьи, рожать детей и получать еще больше радостных моментов в жизни".

А потом сделала неожиданное признание: "Я молодая, энергичная, красивая, желанная, любимая, востребованная женщина. Даже не женщина, а все еще девушка".

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Все нужно делать в кайф
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Семенович отметила, что сейчас есть все возможности и желание выглядеть лучше, чем в 25. По воспоминаниями певицы, десять лет назад она "была какая-то тревожная, не умела себя по-достоинству ценить". Но с годами это ощущение улетучилось.

Cейчас она абсолютно счастлива. Ведь подле нее - любимый. "Мне с ним легко, а ему, наверное, непросто. Ведь я девушка с характером, и он у меня не из легких. Важно, что, даже если я вскипела и что-то такое сказала, мой любимый переводит мои слова в плоскость юмора и обычно говорит: «Ты у меня такая красивая, тебе можно капризничать». Я себя чувствую счастливой, желанной, такой маленькой девчулькой-капризулькой, которую действительно очень сильно любят", - цитируют знаменитость 7 Дней.

Более того. Она с женихом планирует создать семью. "Хочется уже начать новую жизнь для себя и родить деток. Я, наконец, для этого созрела к своим 40", - резюмировала певица.

Семенович уменьшила грудь.Анна сама призналась об этом со слезами на глазах

ИСТОЧНИК KP.RU

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