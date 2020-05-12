"Мне не стыдно за фильм «На Париж»": Дмитрий Певцов попал в грандиозный скандал

Дмитрий Певцов эмоционально ответил критикующим его россиянам после выхода на экраны военной комедии Сергея Саркисова "На Париж!". Фильм вызвал неоднозначную реакцию публики. Одним картина понравилась, тогда как другие заявили, что лента оскверняет память тех, кто воевал против фашизма во время Второй мировой.

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, обвинил авторов и актеров картины в искажении исторических фактов и оскорблении памяти павших героев войны. Он назвал все происходящее в ленте развратом. Блогера поддержали и другие россияне. Многие из них стали нелестно отзываться в адрес Дмитрия Певцова, который исполнил в фильме главную роль.

"Фильм, где русские солдаты всю картину бухают? Спасибо, в таком ужасном свете наших победителей еще не выставляли. Каждое 9 мая пересматриваю «Балладу о солдате» и восхищаюсь. А это не фильм, а очередной мусор", "Легкий и добрый фильм о войне - это «В бой идут одни старики». А это, с позволения сказать, кино для альтернативно одаренных - позорище! И создатели сего действа просто кучка мерзавцев. И вам, как деятелю искусства, должно быть стыдно!", "Фильм ужасный, но я от этого не перестану считать Дмитрия Певцова одним из лучших актеров страны и человеком, призывающим к правильным ценностям!", "Опозорились вы, конечно, по полной, что снялись в таком крайне посредственном фильме, оскорбляющим память многих людей о войне. Стыд, срам и позор!", - пишут фанаты в блоге звезды "Бандитского Петербурга".

Актер, прочитав подобные комментарии, молчать не стал. Певцов рассказал, что не испытывает стыда за свое участие в ленте, сюжет которой, по его словам, был основан на реальных событиях. Он также поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти.

dima_pevtsov Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания!

"Всех, кто посмотрел фильм «На Париж!» не своими, а чужими глазами (глазами какого-то блогера), всех, кто не посмотрел этот фильм, но судит о нем со слов того же блогера, благодарю. Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с «посмертной памятью»), мучении в аду, говорю спасибо. Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания! ", - начал свое эмоциональное обращение актер.

Дмитрий отметил, что этот фильм о любви. "В том числе, и о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне... Фильм «На Париж» о том, что произошло, когда наступила долгожданная Победа, когда стало ясно, что не умрем от пули или снаряда ни завтра, ни через неделю, что доживем до старости... Что точно увидим своих родных, любимых. Что приказы - уже не главное, что можно просто жить! Вот об этом и написан сценарий. И снят фильм", - резюмировал Певцов.

Отметим, действие нашумевшего фильма "На Париж" разворачивается в 1945 году. Один из танкистов, возвращаясь из госпиталя на мотоцикле вместе с попутчиками, отбирает автомобиль у немецких военных. Добравшись до своих, он застает момент буйного празднования Победы. Опьяненные ликованием советские солдаты решают отправиться в Париж на угнанной машине.