2020-05-12T15:44:33+03:00
Звезды

Молодая жена Петросяна почувствовала себя униженной

Татьяна Брухунова разразилась гневной отповедью после критики ее наряда
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.
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Татьяна Брухунова с утра сама не своя. Молодая жена Евгения Петросяна близко к сердцу восприняла критику в свой адрес после того, как вышла в свет в платье-халате с мехом.

Татьяна Брухунова известная модница. Молодая жена Евгения Петросяна носит наряды только люксовых брендов и дает советы по стилю. А вот критику в свой адрес 31-летняя красавица не всегда воспринимает спокойно.

Брухуновой не понравился комментарий стилиста Ларисы Тимиряевой, которая раскритиковала гламурный образ возлюбленной 74-летнего сатирика. На днях Татьяна предстала в очень изысканном платье-халате с оторочкой из страусиных перьев и изящных черных лодочках на тоненьком ремешке. Довершала лук велюровая шляпка-таблетка.

Однако такой шикарный наряд, как считает Тимиряева, подвел девушку. "Образ модный, яркий с элементами гламура за счет перьев, однако есть одно но! Из-за которого наряд не вяжется с хозяйкой. Персональный стиль Татьяны далек от драмы. Подобные взрослые аутфиты смотрятся немного нелепо. Как на девочке, которая надела мамины вещи, чтобы казаться старше. Не спасают даже очки", - цитирует стилиста Teleprogramma.pro.

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При этом Тимиряева расхвалила Брухунову за туфельки с ремешком, которые, кстати, в тренде, и шляпку в ретростиле в виде таблетки. Но особо отметила, что данный головной убор из другой стилистики. "Образ не ее, да и не сложился. Платье-халат и аксессуары из разных историй", - уточнила имиджмейкер.

Эти слова оскорбили избранницу Евгения Вагановича. Брухунова почувствовала себя униженной и поставила под сомнение профессионализм стилиста.

"Имидж-стилист Лариса Тимиряева дала мне оценку! Вернее, моему дневному аутфиту. Хоть кто-нибудь знает этого «профессионала»? Какое право человек, неизвестный в мире моды, может заниматься «разбором полетов»!. Я готова выслушать критику от профессионала! И если авторитетный человек скажет мне: выброси, сожги это незамедлительно, то я сделаю это", - гневается Татьяна.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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