2020-05-12T20:39:01+03:00
Звезды

"У мужа ситуация посложнее": Татьяна Навка назвала симптомы коронавируса

Супруга Дмитрия Пескова раскрыла подробности болезни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Супруга Дмитрия Пескова раскрыла подробности болезниСупруга Дмитрия Пескова раскрыла подробности болезниФото: СОЦСЕТИ
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков попали в больницу с коронавирусом. По словам фигуристки, они строго всей семьей соблюдали самоизоляцию. Однако пресс-секретарь ездил на службу. Фигуристка предполагает, что она могла заразиться от супруга, который, к слову, тяжелее переносит Covid-19. Кроме того, прославленная спортсменка рассказала о симптомах болезни.

"Хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержден Сovid-19. Вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных", - обратилась к поклонникам Татьяна Навка.

Она заверила, что идет на поправку. Температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче. Видимо, так оно и есть. Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи", - поведала Навка.

А вот у Дмитрия Пескова, по ее словам, ситуация посложнее. "Но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо! Спасибо большое за теплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами)", - подчеркнула Татьяна.

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Нас с мужем госпитализировали, подтвержден Сovid-19
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Фигуристка особо обратила внимание публики на то, что при первых симптомах коронавируса не нужно паниковать. "Обязательно прислушивайтесь к своему организму. У всех симптомы могут быть индивидуальны. Например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая", - поведала Олимпийская чемпионка.

Напомним, Дмитрий Песков сам сообщил, что заразился коронавирусом. "Заболел, лечусь", - заявил пресс-секретарь президента России.

Тогда же стало известно, что его жена Татьяна Навка тоже заразилась Cоvid-19. Именитая фигуристка отметила, что чувствует себя нормально. По ее словам, чтобы не заразить всю семью, она и Песков решили лечь в больницу. Фигуристка предположила, что ее супруг заразился первым. Пресс-секретарь продолжал работать, тогда как вся его семья соблюдала строгую самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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