2020-05-13T13:38:13+03:00
Звезды

Собчак и Богомолов живут вскладчину

Телеведущая раскрыла подробности семейной жизни с режиссером
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
У Ксении и Константина общий бюджет, но и на личные траты деньги есть.У Ксении и Константина общий бюджет, но и на личные траты деньги есть.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ксения Собчак считается одной из самых высокооплачиваемых российских звезд. Телеведущая не скрывает, что обожает жить в роскоши и не раз признавалась, что ее благосостояние - результат тяжелого каждодневного труда. А на днях знаменитость сделала признание - она живет с мужем Константином Богомоловым вскладчину.

Ксения Собчак и Константин Богомолов женаты уже больше года. Жена режиссера - дама деятельная. Она трудится на телевидении, создает собственное шоу на YouTube и рекламирует товары и услуги в своем блоге, где многомиллионная армия подписчиков. Также телеведущая не раз говорила о том, что учится правильно инвестировать, чтобы заработанные ею средства приносили дополнительный доход.

Во время общения с дочкой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова теледива призналась, что у нее с мужем раздельный бюджет. По ее словам, это устраивает всех. Если нужно приобрести что-то для дома, они это делают вдвоем - каждый вносит нужную сумму.

"У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня - свои. Но есть какие-то общие семейные траты. Например, можем что-то для дома купить. В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько - он", - призналась звезда.

Она признает, что плохо разбирается в финансах и даже наняла специалиста, чтобы тот вел ее дела и давал дельные советы о выгодных вложениях средств. Звезда признается - ей гораздо проще зарабатывать деньги творчеством, чем разбираться со сложными бизнес-схемами.

Однако экономить на себе жена режиссера не планирует. Собчак давно привыкла к роскошной жизни и прятаться от людских глаз в этом смысле не собирается. У звезды богатый гардероб, в котором вещи исключительно люксовых брендов. Она любит отдыхать на фешенебельных курортах, а также обожает элитные деликатесы.

Впрочем, хвастаться своими богатствами тоже не считает нужным. "У нас такая страна - не любят дорогие машины, дорогую одежду. Страна бедная, поэтому людям не нравится, когда ты выпячиваешь все это. Мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться. Не выпячивать, но гордиться", - заявила телеведущая.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анита Цой: Подарила Пугачевой барашка, а потом все стадо украли
К 9 Мая заслуженная артистка выпустила альбом «Нации победителей посвящается» с песнями военных лет. О свежем диске, сыне, застрявшем в Лондоне, и детстве в лесах Беларуси певица рассказала «Союзному Вече»
Новости 24
В больницах России находятся 400 очагов коронавируса
Названы фильмы, которые бьют рекорды просмотров в изоляции
В России отменили ОГЭ для 9-классников
В России перенесен ЕГЭ-2020
Мурашко рассказал, чем особенно коварен коронавирус
В Минздраве сообщили, когда появится лекарство от коронавируса
Жильцы частично обрушившегося дома в Москве назвали происшествие ожидаемым
Минздрав: 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ
Дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не переквалифицировали в самооборону
Глава Минздрава заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способами
В России предложили дать регионам 21 миллион литров алкоголя для производства антисептиков
"Как будто в него напихали самые убойные механизмы": фантаст Перумов прокомментировал искусственность коронавируса
Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим
Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом
Эксперт объяснили, почему Польша спекулирует на «российской угрозе»
Климатолог, предсказавший России природные катаклизмы, объяснил свой прогноз
Психолог дал советы, чем занять ребенка в период изоляции
Эксперт рассказал, сколько можно прожить в самоизоляции без ущерба для психики
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на беременность
Народные промыслы и торговлю через автоматы внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса