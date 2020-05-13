Собчак и Богомолов живут вскладчину

Ксения Собчак считается одной из самых высокооплачиваемых российских звезд. Телеведущая не скрывает, что обожает жить в роскоши и не раз признавалась, что ее благосостояние - результат тяжелого каждодневного труда. А на днях знаменитость сделала признание - она живет с мужем Константином Богомоловым вскладчину.

Ксения Собчак и Константин Богомолов женаты уже больше года. Жена режиссера - дама деятельная. Она трудится на телевидении, создает собственное шоу на YouTube и рекламирует товары и услуги в своем блоге, где многомиллионная армия подписчиков. Также телеведущая не раз говорила о том, что учится правильно инвестировать, чтобы заработанные ею средства приносили дополнительный доход.

Во время общения с дочкой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова теледива призналась, что у нее с мужем раздельный бюджет. По ее словам, это устраивает всех. Если нужно приобрести что-то для дома, они это делают вдвоем - каждый вносит нужную сумму.

"У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня - свои. Но есть какие-то общие семейные траты. Например, можем что-то для дома купить. В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько - он", - призналась звезда.

Она признает, что плохо разбирается в финансах и даже наняла специалиста, чтобы тот вел ее дела и давал дельные советы о выгодных вложениях средств. Звезда признается - ей гораздо проще зарабатывать деньги творчеством, чем разбираться со сложными бизнес-схемами.

Однако экономить на себе жена режиссера не планирует. Собчак давно привыкла к роскошной жизни и прятаться от людских глаз в этом смысле не собирается. У звезды богатый гардероб, в котором вещи исключительно люксовых брендов. Она любит отдыхать на фешенебельных курортах, а также обожает элитные деликатесы.

Впрочем, хвастаться своими богатствами тоже не считает нужным. "У нас такая страна - не любят дорогие машины, дорогую одежду. Страна бедная, поэтому людям не нравится, когда ты выпячиваешь все это. Мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться. Не выпячивать, но гордиться", - заявила телеведущая.