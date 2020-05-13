2020-05-13T15:43:12+03:00
Общество

Отменят ли ОГЭ-2020 в России из-за коронавируса: ситуацию прокомментировали в Минпросвещения

Замминистра просвещения рассказал об изменениях, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции и ответил на вопрос: отменят ли ОГЭ в России в 2020 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Отменят ли ОГЭ в России из-за коронавируса: ситуацию прокомментировали в МинпросвещенияОтменят ли ОГЭ в России из-за коронавируса: ситуацию прокомментировали в МинпросвещенияФото: Анастасия Осипова
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Замминистра просвещения Виктор Басюк рассказал о ситуацию с основным государственным экзаменом (ОГЭ) на фоне распространения коронавируса в России.

Басюк сообщил, что из-за коронавируса Министерство просвещения приняло решение отменить основные экзамены для учеников девятых классов в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых отметок школьников.

«Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», - говорится в сообщении министерства.

Замминистра также отметил , что решения об отмене или переносе школьных экзаменов принимаются исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, Минпросвещения также объявило о повторном переносе сроков Еденных государственных экзаменов (ЕГЭ). Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время, а экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены и вовсе отменят, включая обязательные русский язык и математику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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