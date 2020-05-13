2020-05-13T17:02:26+03:00
Общество

В Минкомсвязи объяснили, почему Госуслуги не справляются с наплывом желающих оформить выплаты в 10 тысяч на ребенка

Нагрузка на портал выросла в 10 раз
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natal
Поделиться:
За 20 часов работы формы через портал направлено более 2 млн электронных заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детейЗа 20 часов работы формы через портал направлено более 2 млн электронных заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детейФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ прокомментировало «Комсомольской правде» временные сбои в работе портала Госуслуг. Все дело в рекордной нагрузке. Как и предполагалось, проблемы появились из-за большого количества обращений за получением детского пособия. В письме «Комсомольской правде» пресс-служба Минкомсвязи указала, что «электронная форма заявления на оформление выплаты была выведена на сайт на следующий день после обращения Президента РФ».

- За 20 часов работы формы через портал направлено более 2 млн электронных заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детей, - объясняют в министерстве. - Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель. Количество пользователей, обратившихся на портал, за 12 мая превысило 17 млн человек. За 13 мая на 14.00 количество пользователей, обращающихся на портал Госуслуг, с 00 часов превысило 10 млн человек. Данная нагрузка является рекордной для портала Госуслуг за все время существования. Сейчас на портале оформляется более 2 тысячи заявлений в минуту только по новой услуге.

Но работа сайта и по сей час еще не восстановлена полностью. В чем убеждаются тысячи российских пользователей, желающих подать заявление.

- В настоящее время ситуация стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено, - отмечают в ведомстве.

За период самоизоляции - март-апрель - на портале Госуслуг выведено 10 новых массовых электронных сервисов, связанных с оформлением различных социальных выплат и пособий, получением материнского капитала, получением сведений из электронных трудовых книжек, постановкой на учет в центрах занятости, а также сервисов для граждан, остающихся за границей, связанных с получением материальной помощи и регистрацией на вывозные авиарейсы. Количество зарегистрированных пользователей портала Госуслуг, имеющих проверенные и подтвержденные учетные записи, сведения из которых успешно верифицированы соответствующими ведомствами, составило более 82 млн. человек.

Напомним, о новых выплатах семьям с детьми президент России Владимир Путин объявил 11 мая, подать заявление можно с 12 числа. По 10 тысяч на ребенка положено гражданам РФ, у которых есть дети от 3 до 16 лет.

Корреспондент «КП» на себе испытала, с какими сложностями сталкиваются желающие оформить выплату. Получилось далеко не с первого раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Портал госуслуг не выдерживает наплыва желающих оформить детские выплаты в 10 тысяч рублей

«Внимание! Услуги и сервисы портала могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы все исправим». Эта надпись встречает каждого, кто заходит на сайт gosuslugi.ru, чтобы подать заявление на обещанные президентом РФ детские в 10 тысяч рублей (на детей от 3 до 15 лет включительно). (подробности)

Как я пыталась через Госуслуги подать заявление на детские выплаты в 10 тысяч рублей

Портал работает с перебоями, а его создатели отказываются общаться с журналистами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Китайские врачи рассказали, чем опасно бегать в маске
ОПЕК ухудшила прогноз снижения спроса на нефть из-за коронавируса
Перенос ЕГЭ: От экзамена можно вообще отказаться
Замглавы президентской администрации Козак прибыл в Берлин для переговоров
Стало известно, будут ли продавать лекарство от коронавируса в аптеках
Жертвами теракта на похоронах в Афганистане стали 32 человека
Украинские спасатели на 7-ю неделю смогли потушить пожары в Чернобыле
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тысяч рублей
Коронавирус у Оксаны Пушкиной: что известно о состоянии здоровья депутата Госдумы
81 процент россиян считают значимыми меры поддержки, предложенные президентом
Перенос ЕГЭ из-за коронавируса в июне 2020: можно ли поменять предметы
В ЦИК прокомментировали закон о голосовании по почте и дистанционно
Отмена ОГЭ для 9-классников в России в 2020 году: экзаменов не будет
В России приняли закон о голосовании на выборах дистанционно
Вирусолог согласился с Мясниковым: Пандемия коронавируса - это, действительно, пока "учения". И относительно щадящие
Приговор футболистам Кокорину и Мамаеву пересмотрят в Мосгорсуде
В Госдуму внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционно
Госдума повысила страховку по вкладам до 10 миллионов рублей
Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн
Королевский эксперт рассказал об улучшении отношений принцев Уильяма и Гарри
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению пособия для семей с детьми
Геннадий Онищенко высказал свое мнение относительно переноса сроков ЕГЭ
ЕГЭ в 2020 году могут провести во второй половине июня
90-летняя японка признана самым старым геймером в мире