В Минкомсвязи объяснили, почему Госуслуги не справляются с наплывом желающих оформить выплаты в 10 тысяч на ребенка

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ прокомментировало «Комсомольской правде» временные сбои в работе портала Госуслуг. Все дело в рекордной нагрузке. Как и предполагалось, проблемы появились из-за большого количества обращений за получением детского пособия. В письме «Комсомольской правде» пресс-служба Минкомсвязи указала, что «электронная форма заявления на оформление выплаты была выведена на сайт на следующий день после обращения Президента РФ».

- За 20 часов работы формы через портал направлено более 2 млн электронных заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детей, - объясняют в министерстве. - Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель. Количество пользователей, обратившихся на портал, за 12 мая превысило 17 млн человек. За 13 мая на 14.00 количество пользователей, обращающихся на портал Госуслуг, с 00 часов превысило 10 млн человек. Данная нагрузка является рекордной для портала Госуслуг за все время существования. Сейчас на портале оформляется более 2 тысячи заявлений в минуту только по новой услуге.

Но работа сайта и по сей час еще не восстановлена полностью. В чем убеждаются тысячи российских пользователей, желающих подать заявление.

- В настоящее время ситуация стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено, - отмечают в ведомстве.

За период самоизоляции - март-апрель - на портале Госуслуг выведено 10 новых массовых электронных сервисов, связанных с оформлением различных социальных выплат и пособий, получением материнского капитала, получением сведений из электронных трудовых книжек, постановкой на учет в центрах занятости, а также сервисов для граждан, остающихся за границей, связанных с получением материальной помощи и регистрацией на вывозные авиарейсы. Количество зарегистрированных пользователей портала Госуслуг, имеющих проверенные и подтвержденные учетные записи, сведения из которых успешно верифицированы соответствующими ведомствами, составило более 82 млн. человек.

Напомним, о новых выплатах семьям с детьми президент России Владимир Путин объявил 11 мая, подать заявление можно с 12 числа. По 10 тысяч на ребенка положено гражданам РФ, у которых есть дети от 3 до 16 лет.

Корреспондент «КП» на себе испытала, с какими сложностями сталкиваются желающие оформить выплату. Получилось далеко не с первого раза.

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