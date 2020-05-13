Как я пыталась через Госуслуги подать заявление на детские выплаты в 10 тысяч рублей

Первый день, когда принимались заявления на единовременные выплаты на детей с 3 до 16 лет, был 12 мая. Но тогда портал Госуслуг постоянно падал, и отправить заветную заявку мне так и не удалось. Попытать счастья снова я решила в полночь.

На удивление сайт заработал и довольно шустро. Но вот найти в приложении на телефоне нужную кнопку для оформления документа я не смогла, зато в личном кабинете с легкостью внесла данные на ребенка, заполнив все строки, включая номер записи акта о рождении. До сего момента я о нем даже не догадывалась.

Затем зашла на госуслуги с ноутбука по ссылке: posobie16.gosuslugi.ru. И, вуаля, моему взору открылась страница с заявлением, где все пункты благодаря заранее заполненным данным на портале были уже внесены. Мне оставалось только указать реквизиты для перечисления денег – БИК банка, корреспондентский счет и расчетный лицевой счет. Все это есть в наших банковских приложениях на телефоне. Номер карточки тут не подходит.

Заполнив поля, нажимаю заветную кнопку «Отправить» и тут сюрприз – «Произошла ошибка. Попробуйте позднее». Да как так-то? На часах полпервого ночи! Кто в такое время на Госуслугах сидит?!

Обновляю страницу и снова ошибка. На пятый раз обновления ошибка исчезла. «Ваше заявление № 775….. в очереди на отправку». И комментарий: «Ваше заявление на единовременную выплату успешно сформировано и отправляется в ПФР. Вы получите уведомление о результате рассмотрения заявления в личном кабинете. В связи с большим количеством заявлений время обработки может быть увеличено. Перечисление выплат начнётся с 1 июня 2020 года».

С утра полезла проверять, как там дела с отправкой обстоят. А никак. Я даже на сайт Госуслуг не смогла зайти. В течение часа браузер показывал одно и то же – «ошибка 502». Приложение на телефоне, разумеется, тоже было в отключке.

Тем временем получаю сообщение от знакомого с Сахалина: «Подал заявление на пособия (у него трое детей). Все работает отлично. Не нарадуюсь на Госуслуги».

Прочитала смс и зависла в раздумьях, но не надолго. Потому что в соцсетях бывший коллега из Москвы сообщил всему миру, что тоже с легкостью оформил заявление на двоих детей.

И таких счастливчиков, если верить новостям, уже больше миллиона человек. Значит, не все так плохо с системой и нужно набраться терпения, как нам советуют цифровые эксперты, переждав наплыв посетителей Госуслуг.

Тем не менее мое заявление пока все еще в очереди на отправку в Пенсионный фонд России. Поэтому ждем новостей.

К слову, со вчерашнего дня я пытаюсь получить официальный комментарий от компании «РТ Лабс», которая обслуживает портал Госуслуг. Но тщетно. Все запросы от журналистов там принимают только по общей корпоративной почте через секретаря. На звонки тоже отвечает секретарь. Пресс-служба напрямую для общения с журналистами не выходит. И эта бедная секретарь уже в третий раз твердить мне одно и то же: «Ваш запрос передан. Ждите ответа. С вами обещали связаться».

Вот только связываться со мной судя по всему не хотят. Хотя именно журналисты сейчас могли бы успокоить людей, объяснив им, со слов представителя компании, как надо правильно действовать в сложившейся ситуации.

КСТАТИ

Средняя многодетная семья уже летом получит от государства более 100 тысяч рублей на детей

Подсчитаем все выплаты, которые положены семье с тремя детьми (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Портал госуслуг не выдерживает наплыва желающих оформить детские выплаты в 10 тысяч рублей

«Внимание! Услуги и сервисы портала могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы все исправим». Эта надпись встречает каждого, кто заходит на сайт gosuslugi.ru, чтобы подать заявление на обещанные президентом РФ детские в 10 тысяч рублей (на детей от 3 до 15 лет включительно). (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Почему нельзя сделать сразу": Путин раскритиковал работу министров по выплатам "коронавирусных" пособий

С валом заявок на детские пособия не справился портал Госуслуг (подробности)