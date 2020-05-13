Если новый суд оправдает Кокорина и Мамаева, они могут потребовать компенсацию за отсидку в колонии

Кассационный суд сегодня отменил апелляционный приговор бывшим футболистам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и вернул их дело в Мосгорсуд.

Напомним, в октябре 2018 года спортсмены стали участниками двух потасовок в центре Москвы. В одной из них, у ночного клуба, пострадал незнакомый водитель. Затем компания Кокорина и Мамаева отправилась в кофейню на Большой Никитской, там форвард «Зенита» поссорился с сидевшим за соседским столиком чиновником Минпромторга Денисом Паком и ударил его стулом. В сутолоке досталось и коллеге Пака. Футболистам предъявили обвинение по статьям «Побои» и «Хулиганство». В мае прошлого года Пресненский суд дал Мамаеву год и пять месяцев колонии, Кокорину - год и шесть. На апелляции Мосгорсуд сохранил этот приговор в силе, добавив в обвинении еще одну статью - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». И вот как раз этот приговор городского суда в кассации сегодня был отменен…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707312" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом.

- В своих жалобах мы указывали, что действия наших подопечных изначально были неправильно квалифицированы судом, - объяснил корреспонденту сайта kp.ru адвокат Мамаева Игорь Бушманов. - Дело вернули в Мосгорсуд, его должны будут разобрать еще раз. Это произойдет не сразу. Думаю, до заседания дойдет месяца через два. Возможно, все будет разобрано на одном заседании. Самое по себе это совсем не сложное дело - нужно просто посмотреть видеозапись и непредвзято разобрать, кто что делал и в чем виноват. Например, Протасовицкий (друг детства Мамаева, отдыхавший в то утро в компании футболистов) вообще не при чем, он ни в одном из эпизодов участия не принимал.

По словам Бушманова, адвокаты фигурантов «дела футболистов» просят исключить из обвинения статью «хулиганство».

- По Мамаеву я отдельно прошу убрать статью «побои», поскольку у чиновника Гайсина на самом деле никаких повреждений нет, а также изменить часть 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - Авт.) на часть 1. (Второй пункт более тяжкий, - Авт.).

- Что произойдет, если Павла Мамаева и его друзей оправдают? Как быть с тем, что они уже отсидели в колонии? («На зону» спортсмены попали в июле 2019 года, в сентябре вышли по УДО, - Авт.).

- Закон в таких случаях предусматривает право на реабилитацию. По своему желанию оправданный человек может обратиться в суд с исками о компенсации за время проведенное в колонии.

- Есть такой план?

- Мы этот вопрос никогда не обсуждали, планов таких нет. Для моего подзащитного сейчас самое главное - добиться справедливости.