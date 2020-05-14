Задумались, с кем жили: в России вдвое вырастет число разводов

Минюст на днях порадовал: российские семьи во время самоизоляции стали крепче! По данным ведомства, в первом квартале этого года в России было зарегистрировано 142,6 тысячи разводов, а это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Юристы и адвокаты возражают: статистика Минюста — лукавая! Уже в июне Россию ждет бум разводов. Как же так получается? Корреспондент «Комсомолки» разбиралась в бракоразводных перипетиях.

И ЭТО НАШ РЕБЕНОК?!

Ольга и Николай Игнатьевы (имена изменены) решили развестись из-за сына подростка. До карантина это была вполне себе благополучная семья. Муж с утра до вечера вкалывает на работе, жена ведет хозяйство. В доме — достаток и порядок. Сын хорошо учится. Ему за это то айфон новый родители купят, то еще какой-нибудь дорогой гаджет. И тут объявили самоизоляцию.

Родители пригляделись к ребенку. Оказалось, сын-паинька - махровый эгоист, родителей ни в грош не ставит. Жена обвинила мужа, мол, тот не занимался сыном. А муж заявил, что пахал, чтобы отработать ипотеку, а следить за ребенком должна была жена.

- Раньше многие вещи уходили на второй план, а в замкнутом пространстве и при постоянном общении они проявились. Родители вдруг узнали своих детей, а заодно и друг друга. На фоне конфликта вокруг ребенка супруги стали понимать, что у них самих разные представления о жизни, - рассказал «Комсомолке» Сергей Тетерин, директор юридического агентства «Гамбит-С».

По его словам, число обращений по поводу развода и раздела имущества резко выросло.

- За последние полтора месяца лично я взялся вести 8 дел по разделу имущества при разводе, больше просто не потянуть, поэтому многим из обратившихся пришлось пока отказать, - признается Тетерин.

ИСЧЕЗЛИ РОМАНЫ НА СТОРОНЕ — РУХНУЛ БРАК

Национальный родительский комитет предложил увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе. По мнению председателя комитета Ирины Волынец, режим самоизоляции может стать причиной необдуманных разводов. Действительно, у кого-то на карантине могут сдать нервы, ну а кто-то благодаря изоляции просто лучше пригляделся к спутнику жизни.

- Не секрет, что среди супружеских пар достаточно большой процент романов на стороне. Это не обязательно романы, перетекающие в секс, но и флирт, душевные разговоры. Люди перестали ходить на работу, на сторону бегать тоже не получается — они лишились эмоциональной разрядки. Человек хочет получить это общение дома, и вдруг понимает, что ему и поговорить-то не с кем, - говорит Сергей Тетерин.

Юристы отмечают: больше всего разводов будет среди внешне благополучных семей.

- Карантин выступил своего рода катализатором. Когда муж и жена сами зарабатывают, и деньги не являются сдерживающим фактором, решение о разводе принять проще. А вот в семьях, имеющих материальные проблемы, число разводов скорее всего снизится. Коронавирус эти семьи вынужденно сплотит, заставит супругов закрыть глаза на какие-то ситуации, - считает Сергей Тетерин.

- Кризис обычно укрепляет семьи, люди боятся остаться одни, без средств к существованию. В предыдущие экономические кризисы число разводов всегда снижалось, - подтверждает демограф Владимир Тимаков. При этом замечает: «нынешний кризис особенный, это кризис длительного нахождения вместе», а значит, даже деньги порой могут отступать на второй план.

Не секрет, что среди супружеских пар достаточно большой процент романов на стороне. Люди перестали ходить на работу, на сторону бегать тоже не получается — они лишились эмоциональной разрядкиФото: Shutterstock

ШТАМП В ПАСПОРТЕ ОБРЕЛ ЗНАЧЕНИЕ

- Из-за того, что суды на время самоизоляции прекратили работу, уже инициированные судебные процессы по расторжению брака не были рассмотрены. А люди, которые только намеревались расторгнуть брак, не смогли подать заявление. Плюс к ним добавятся пары, которые не ужились на карантине. Поэтому в июне число расторгнутых браков будет как минимум в два раза больше по сравнению с июнем прошлого года, - рассказала «КП» адвокат, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова.

По ее словам, самоизоляция заставила многих пересмотреть свои взгляды на брак.

- Например, пара долго жила вместе. Брак был не ахти, но расторгать не собирались. И вот во время пандемии падают цены на недвижимость. Супруги хотят ее купить, но тогда она автоматом попадет в совместную собственность, а им этого не хочется. Кто-то столкнулся с наследственными правами. «Что будет, если у меня найдут коронавирус, поместят на ИВЛ и я умру? А у меня супруг наследник первой очереди, не хочу, чтобы все ему досталось, но и разводиться не хочу. Что делать?». Многие бабушки и дедушки, родители решили переоформить недвижимость на своих детей. А дети состоят в браке, который трещит по швам. «Как сделать, чтобы жилье потом не стало спорным активом?», - приводит примеры Виктория Дергунова.

Есть и те, кто наоборот понял: штамп в паспорте имеет значение!

- Например, люди живут в гражданском браке, любят друг друга. А если кто-то из них тяжело заболеет: как быть с доступом в реанимацию? Они же не родственники, - замечает Дергунова.

БЬЕТ, ЗНАЧИТ НЕ ЛЮБИТ

По словам главного психиатра Минздрава, главы центра психиатрии имени Сербского Зураба Кекелидзе, россияне стали чаще звонить на горячую линию медико-психологической помощи. При этом примерно 15-20% звонков так или иначе связаны с коронавирусом. Зураб Кекелидзе тоже уверен: после снятия режима самоизоляции число разводов вырастет. И советует: чтобы снизить градус напряжения в семье, нужно давать каждому члену семьи не меньше часа в день личного времени, когда он может побыть в уединении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от 20 до 30 процентов населения земного шара находится в пограничном состоянии психического и психологического здоровья. То есть психиатрических диагнозов у них нет, но могут возникнуть. В замкнутом пространстве на самоизоляции психопатии усиливаются.

Необходимость долго находиться друг с другом уже вызвало волну семейного насилия, замечают адвокаты.

- Речь идет не только о физическом насилии, но и о психологическом. Тот, кто в семье зарабатывает деньги, становится доминантом. До этого люди могли выплескивать негативные эмоции в склоках на работе, интригах, пакостях. А теперь это делать больше негде, остался только дом, - говорит Сергей Тетерин.

Необходимость долго находиться друг с другом уже вызвало волну семейного насилияФото: Shutterstock

По его словам, с просьбами о помощи чаще всего обращаются сестры и матери истязаемых супругом женщин.

- Многие просят, чтобы я как посредник переговорил с драчуном и сказал, что в случае продолжения рукоприкладства я гарантирую возбуждение уголовного дела по статье «Истязание». За прошлый год у меня было три случая, когда я отстаивал интересы потерпевших, и их мужья получили реальные сроки за семейное насилию. Иногда профилактические беседы срабатывают, иногда нет. Я всегда говорю: «если она такая стерва, ты не можешь ее выдержать и сдержать свой кулак, то просто уйди». Если убеждения не помогают, я объясняю пострадавшим, как правильно вести себя в полиции, - рассказывает Тетерин.

- Помимо бытового насилия стало больше проблем с неисполнением решений судов о порядке общения с детьми. Это касается бывших супругов. Например, мама не дает отцу видеться с ребенком, ссылаясь на самоизоляцию. Здесь масса злоупотреблений, - добавляет Виктория Дергунова. - Например, в Великобритании суды дали специальные разъяснения по поводу споров о детях в период пандемии. В них сказано, что решения суда должны исполняться за исключением случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью ребенка. При этом должна быть обеспечена возможность общаться с ребенком дистанционно — по телефону или через интернет. А когда все основания в ограничениях отпадут, родителю должно быть компенсировано то время, что он должен был провести с ребенком. В России таких разъяснений нет.

ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ТЫ НИКОМУ!

Юристы могут часами рассказывать истории о том, как бывшие супруги делят имущество - выдумывают расписки, вешают друг на друга разные долги.

- Люди, имеющие активы, как правило прошли школу бизнеса. А это школа довольно хищного поведения, и при дележе имущества поведение сторон соответствующее, - замечает Сергей Тетерин.

И рассказывает забавную историю из своей практики. Состоятельная семейная пара (у каждого супруга свой бизнес) разводится и делит имущество. Их юристам удается выйти на подписание мирового соглашения. И тут возникает одно непредвиденное обстоятельство - кофейный сервиз. Никто из супругов категорически не соглашался уступать его другому. Мировое соглашение под угрозой срыва.

- На фоне тех сумм, что супруги взаимно уступали друг другу, это было просто смешно. Ладно бы антикварный сервиз, так нет, чешский советских времен. Аргумент моей клиентки был такой: «Сервиз я ему не отдам! Чтобы его шлюха из этих чашек пила?!». Бывший супруг отвечал примерно так же. Тогда мы с юристом, представляющим интересы другой стороны, подумали: надо этот сервиз просто уничтожить. Мы переговорили со своими клиентами и предложили: «может, чтобы этот сервиз не достался никому, я случайно его уроню, когда поедем к оценщику?». Обоим нашим клиентам эта идея очень понравилась. Мы с моим коллегой договорились, что ронять сервиз будем вместе. Разбили, сфотографировали осколки, и люди спокойненько расстались. Это личностный фактор. Когда супруги делили бизнес, они руководствовались здравым смыслом, понимали что расшатывать ситуацию в компаниях нельзя, пострадают коллективы, а вот на дележке сервиза они проявили эмоции друг к другу, - смеется Сергей Тетерин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773004" frameborder="0"></iframe> Не бей меня!.При нападении на улице, у вас есть шанс сбежать и спрятаться дома. А если вы терпите насилие у себя дома, то сбежать от тирана вам некуда и спрятаться тоже негде...

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