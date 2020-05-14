2020-05-14T16:41:40+03:00
Происшествия

Карантин удивил: мигранты присмирели, семейные дебоширы притихли

МВД отчиталось о снижении уличной и домашней преступности в стране во время пандемии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Криминогенная ситуация по стране остается стабильной, но число IT-преступлений растетКриминогенная ситуация по стране остается стабильной, но число IT-преступлений растетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Заперевшись на карантине, жены и мужья начнут колотить друг-друга! А мигранты, оставшись без работы, пойдут грабить людей в подворотнях!». Именно такие прогнозы делали социологи в начале пандемии и кризиса. Что выглядело логично. А как еще прокормиться мигрантам, если на Родину они вернуться не могут — границы закрыты — а многие предприятия и стройки остановлены. И неужели муж с женой выдержат месяц-два, не поругавшись? Раньше могли уйти на работу, к любовнице, к друзьям, в гараж. А на карантине — все в четырех стенах. Не захочешь — а психанешь.

Тем удивительней оказался бюллетень, выпущенный МВД России, о преступности в стране по итогам первых 4 месяцев 2020-го. Все прогнозы-ужасы с треском опровергнуты!

Например, число убийств (по сравнению с теми же 4 месяцами 2019-го) снизилось на 3,8%,

грабежей стало меньше на 9,5%,

разбоев – на 19%,

хулиганств – на 7,7%.

Как же так? В чем причина? Давайте по порядку.

ОБРУШЕННЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Как отчитывается МВД, карантин и усиленные патрули полиции ударили и по уличной, и по этнической преступности.

«Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности, совершаемых мигрантами. Но эти прогнозы не оправдались,» - говорится в бюллетене (да-да, именно такими словами). - «Количество преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%. В том числе:

по убийствам – на 2%,

разбоям – на 8,1%,

грабежам – на 9,4%,

кражам – на 5,5%».

Миграционная ситуация, по данным полиции, даже ... оздоровилась. В апреле в миграционную службу МВД обратились свыше 400 тысяч иностранных граждан, пожелавших привести свои документы в порядок. И легализовать пребывание в России.

ДОМА СТАНОВИТСЯ ТИШЕ

Также МВД опровергло утверждения общественных организаций о росте семейного насилия.

«В апреле-2020 зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле-2019, посягательств в сфере семейно-бытовых отношений,» - отчитались в полиции. - «В том числе:

на 14,6% стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,

на 17,1% – средней тяжести,

на 3,3% – легкого вреда здоровью».

То есть, карантин, если верить МВД, российскую семью лишь укрепил. Произошло чудо.

НА ДОРОГАХ - ПОРЯДОК

А в чем бюллетень МВД совпал с прогнозами — так это резкое снижение аварий на дорогах. И понятно — люди стали меньше ездить, дороги в городах полупустые.

В результате:

Количество ДТП уменьшилось на 43,4%,

погибших – на 23,3%,

раненых – на 42,7%,

уровень детского дорожно-транспортного травматизма – на 72%.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПИРАТЫ

И лишь в нереальном мире — в интернете, где карантина нет, преступность выросла. И резко, невиданно. На 82,4%!

Что тоже объяснимо: граждане стали активнее расплачиваться банковскими карточками — чтоб не подхватить заразу через наличные купюры. Чаще заказывают услуги через интернет. Но не все соблюдают меры безопасности.

И благодаря IT-мошенникам общее количество зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца выросло на 0,8%.

Не бей меня!.При нападении на улице, у вас есть шанс сбежать и спрятаться дома. А если вы терпите насилие у себя дома, то сбежать от тирана вам некуда и спрятаться тоже негде...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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