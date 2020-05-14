«В период пандемии начала злоупотреблять алкоголем»: Психолог объяснил странное поведение Даны Борисовой

Дана Борисова во время самоизоляции продолжает эпатировать. Ведущая, которая несколько лет назад прошла лечение от наркозависимости, ведёт себя порой очень странно. То выходит в эфир в рваных колготках и внезапно обнажает перед камерой грудь. То ругается с балериной Анастасией Волочковой, обзывая артистку «алкоголичкой».

Напомним: этот конфликт уже достиг апогея. Устав от оскорблений Борисовой Волочкова, которая ранее не реагировала на ее выпады, подала на телеведущую в суд. Правда потом Борисова, по словам Анастасии Волочковой, попросила ее не доводить их ссору до судебного процесса.

Мол, я интервью никому не давала, все придумали журналисты. Но вскоре снова пошла в СМИ, где заявила, что Волочковой надо лечиться.

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.Фото: Личный архив

- Я не извинялась перед Анастасией, мне не за что извиняться, - тут же оправдалась перед подписчиками Борисова.

И судя по всему, видимо, ее конфликт с балериной все-таки закончится судом.

Напомним: ссора Волочковой и Борисовой стартовала на просторах Интернета ещё в 2017 году.

Дана Борисовна тогда внезапно заявила, что балерину надо спасать, мол, якобы она злоупотребляет алкоголем.

- Я не обсуждаю коллег, - высказалась тогда о Борисовой Анастасия Волочкова. Видимо, этой женщине уже нечем привлечь к себе внимание.

Я не понимаю, почему эта женщина за меня цепляется. С другой стороны, объяснение одно: потому что она сама по себе мало вызывает интереса у СМИ.

Вокруг моего имени было столько инсинуаций... Я даже не считаю нужным реагировать на это. Если мне нужно будет лечиться от какого-то заболевания, я обойдусь без совета этой тети. Но пока лечится только она. Я даю 60-70 концертов в год, - подчеркнула Волочкова.

После балерины Дана Борисова взялась за Прохора Шаляпина.

- Сегодня, наверное, покажут по телевизору, как Шаляпин переспал с очередной старушкой и украл у неё пенсию. Шучу. На самом деле пенсию он не брал, он работает по-крупному, - нелестно отозвалась о приятеле Дана Борисова.

- Всем сейчас сложно, стены давят, люди не знают, что их ждет в будущем. Срываются, обвиняют друг друга, - объясняет скандальное поведение Даны Борисовой психолог Сергей Ланг. - Мой совет: постарайтесь не нарушать зону комфорта другого человека.

Психолог Сергей Ланг.Фото: Личный архив

Еще одна беда — в период пандемии люди начали злоупотреблять алкоголем, чтобы уйти от депрессии. На работу не надо, люди не знают меры.

Из-за алкоголя увеличиваются случаи семейного насилия. Драки, скандалы, ссоры. Люди, как, например, Дана Борисова, припоминают друг другу былые обиды.

И конечно же, во время карантина многие пары разойдутся окончательно. Чтобы этого не произошло, надо соблюдать правильную дистанцию, уважать друг друга и не винить близких и коллег во всех проблемах, которые сейчас есть.

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