2020-05-14T15:29:01+03:00
Экономика

Не детский развод: родители идут за выплатой в 10 тысяч рублей, а попадают к мошенникам

Хакеры создали до 30 сайтов, чтоб получить данные банковских счетов граждан, рассчитывающих получить пособия на ребенка
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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На государственных детских выплатах решили нажиться мошенники.На государственных детских выплатах решили нажиться мошенники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После заявления, что президентскую выплату в 10 тысяч на ребенка можно оформить на сайте «Госуслуги», этот портал не выдержал нагрузки не только от наплыва граждан, но и от атак мошенников. Хакеры специально затрудняют работу госсайта, параллельно создавая его зеркальные копии. Таких лже-сайтов уже выявлено около 30.

Для чего это делается?

Схема мошенничества проста. Люди, столкнувшись с невозможностью оставить заявку на «Госуслугах», переходят на лже-сайты с похожими названиями (хакеры специально привлекают людей такими наименованиями как gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie). Граждане регистрируют свои персональные данные там. Вплоть до реквизитов своих банковских карточек и счетов, на которые надеются получить 10 тысяч рублей за ребенка.

По данным Минкомсвязи России, за 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, было направлено 3,6 миллионов заявлений на получение пособия для 5 миллионов детей.

- Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, – заявил "КП" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов. Фото: Минкомсвязь

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов. Фото: Минкомсвязь

Мошенники же предлагают более простую регистрацию на страницах своих фейковых сайтов со схожими названиями. А иногда и сами перебрасывают граждан с государственного сайта на свои.

Что делать? Как не попасть на крючок мошенникам?

Эксперты советуют гражданам чаще проверять на фальшивость страницы сайтов через сервис reg.ru. Там будет видно, на чье имя и как давно был создан сайт.

А еще не надо спешить — подача заявки на президентскую выплату будет доступна на «Госуслугах» до 1 октября 2020 года.

Путин о мерах поддержки семей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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