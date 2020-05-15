2020-05-15T01:15:55+03:00
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Вместо полноценных выступлений участникам выделили по 30 секунд на песню
Егор АРЕФЬЕВ
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Наши Little Big исполнили UNO в акустике — Илья Прусикин на гитаре, Софья Таюрская — на синтезаторе.Наши Little Big исполнили UNO в акустике — Илья Прусикин на гитаре, Софья Таюрская — на синтезаторе.Фото: www.youtube.com
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Миру приходится подстраиваться под коронавирус. Считаться с эпидемией. И придумывать особые меры, чтобы все шло по плану. Вот и организаторы «Евровидения-2020», классический формат которого попросту невозможен в условиях пандемии COVID-19, выкручиваются, как умеют.

Евровидение 2020: онлайн-концерт. Часть первая.

12 и 14 мая на официальном канале «Евровидения» прошли кухонные полуфиналы шоу — так называемые Eurovision Song Celebration («Чествование песен «Евровидения»). В этих онлайн-концертах никто не соревновался, не отправлял баллы друг другу, просто клипы участников несостоявшегося конкурса прокрутили в порядке, заявленном регламентом. Ну и немного разбавили интерактивом. К примеру, музыкантами предложили из дома спеть их конкурсную песню в необычном жанре. Наши Little Big исполнили UNO в акустике — Илья Прусикин на гитаре, Софья Таюрская — на синтезаторе. А еще показали перепевки хитов шоу рядовыми фанатами «Евровидения»: геями, трансвеститами, квирами и другими фриками.

Евровидение 2020: онлайн-концерт. Часть вторая.

Примерно то же ждет зрителей и 16 мая. С поправкой на то, что концерт Europe Shine a Light («Европа зажигает свет») — так назвали альтернативный, несоревновательный финал шоу — пройдет в эфире каналов 41 страны. И у каждого из них будут комментаторы.

— Мы хотим сделать шоу, которое покажет не только номера 41 артиста (стран-участниц «Евровидения-2020»), который должен был появиться в Роттердаме, — отметил Ситсе Баккер, исполнительный продюсер EBU. — Но и вдохновит тех, кто дома, и объединит людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена. Конечно, мы также будем вспоминать тех, кто пострадал от кризиса коронавируса, и тех, кто так усердно борется с ним. Давайте сделаем этот момент в истории «Евровидения» незабываемым.

А еще показали перепевки хитов шоу рядовыми фанатами «Евровидения»: геями, трансвеститами, квирами и другими фриками. Фото: www.youtube.com

А еще показали перепевки хитов шоу рядовыми фанатами «Евровидения»: геями, трансвеститами, квирами и другими фриками.Фото: www.youtube.com

Правда, назвать даже такой финал музыкально полноценным не получится. Потому что время эфира сильно ограничено — на все про все у как бы «Евровидения» два часа, а это значит, что полностью 46 песен участников попросту не вместить. Поэтому организаторы приняли странное, но необходимое решение: дать в эфир всего тридцатисекундные фрагменты композиций. С одной стороны, похоже на издевательство над музыкой. С другой, — это, честно говоря, не совсем музыкальное шоу. В тесноте, да не в обиде, как говорится. К тому же понадобится хронометраж и для обещанных спецномеров — вокальные сюрпризы от победителей прошлых лет, фанатские включения и необычные конкурсы.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

А еще все вместе, но находясь у себя дома, участники проекта исполнят победную песню «Евровидения-1997» Love Shine a Light («Любовь излучает свет») группы Katrina and the Waves. Простые зрители споют песню Джонни Логана What's Another Year? («Что значит еще один год?»), выигравшего «Евровидение-1980» в Гааге. Комментировать зрелище в России будут музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта и телеведущая Яна Чурикова.

Что ж, остается надеяться на то, что зараза скоро отступит. И в 2021 году фанаты шоу увидят «Евровидение» в обычном формате — без обрезанных песен и трансвеститов на экране. Кстати, Little Big уже выразили готовность представить Россию в следующем году.

Little Big уже выразили готовность представить Россию в следующем году. Фото: www.youtube.com

Little Big уже выразили готовность представить Россию в следующем году.Фото: www.youtube.com

- Скажу так: если нас позовут, если дадут нам еще один шанс поучаствовать, это будет хорошо, - подчеркнул лидер группы Илья Прусикин. - Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс организован не для побед или чтобы доказать себе что-то. А чтобы всем вместе показать крутое шоу. В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру. Наверно, это даже важнее, чем победа. Так что если не позовут, не обидимся и поймем.

«Евровидение. Европа зажигает свет», Первый, суббота, 22.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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