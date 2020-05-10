Болезнь или пластика: Юлия Барановская показала лицо в бинтах

Юлия Барановская не дает заскучать на самоизоляции своим детям от футболиста Андрея Аршавина. Каждый день телеведущая придумывает наследникам новое занятие. Впрочем, отпрыски и сами часто проявляют инициативу. На этот раз знаменитость с детьми решила приготовить суши.

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Многодетной маме сейчас крайне непросто - ведь она хочет, чтобы сыновья Артемий и Арсений и дочка Яна с пользой проводили время. 34-летняя телеведущая заказала домой доставку всего необходимого для приготовления суши. Процесс она снимала на виде и разместила в блоге.

Вот только внимание публики привлекло совсем другое. Дело в том, что Юля предстала перед поклонниками в странном виде. Ее лицо было перевязано бинтами. Звезда также надела повязку-бандаж.

Фолловеры стали теряться в догадках, что же произошло с их кумиром. Одни предположили, что Юля могла сделать липосакцию подбородка. Другие настаивают на круговой подтяжке лица. Третьи отметают эти догадки, так как звезда слишком молода для столь радикальных мер. Они больше склоняются к тому, что артистка могла сделать пластическую операцию ушей. Четвертые настаивают на том, что их любимица подхватила отит, а пятые размышляют о больных зубах.

Как бы то ни было, сама Барановская хранит молчание и никак не комментирует домыслу подписчиков. Теледива слишком занята детьми и сейчас крайне редко устраивает прямые эфиры, где обычно честно отвечает на вопросы поклонников.

Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили девять лет. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна. Но вместо того чтобы горевать и плакаться на всю страну о своей тяжкой доле, Барановская неожиданно для всех тихо попала на главный федеральный канал, справилась с возложенной на нее миссией телеведущей, а теперь каждый день вдохновляет собственным примером миллионы женщин.