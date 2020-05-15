2020-05-15T18:38:30+03:00
Общество

Следователи установили подозреваемых, которые загрузили снимки фашистов на сайты "Бесмертного полка"

СК выявил несколько десятков иностранцев и десяток соотечественников, которых будут судить за реабилитацию нацизма
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Оперативники ведут розыск установленных лицОперативники ведут розыск установленных лицФото: Shutterstock
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Во взаимодействии с оперативными службами СК России установил круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии: Гитлера, Гиммлера и прочих.

- Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах России, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

- Оперативники ведут розыск установленных лиц, - отметила Петренко.

Следствие также выяснило, что фашистов подозреваемые размещали через сайт "Банк памяти" под чужими именами. Иначе, они не смогли бы пройти проверку. Анкета с фотоизображением Гитлера, сопровождалась комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны "Гитле Адоль Алоисо".

За виртуальные действия нелюдям грозит вполне реальный штраф в размере до 300 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до года.

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Вместо фото советских солдат они намеревались опубликовать на сайте проекта портреты нацистских преступников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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