Александр Васильев: "Я похудел килограммов на 5, а Бабкина скинула в больнице, наверное, все 20. Она очень стройная"

16 мая историк моды и певица встретятся после почти двухмесячного перерыва. За это время оба переболели двусторонней вирусной пневмонией, вероятно, коронавирусного происхождения. Бабкину выписали из больницы 30 апреля, Васильева – на 10 дней раньше. У обоих уже закончился карантин.

16 мая они должны записывать новые выпуски «Модного приговора» на Первом канале. Накануне мы расспросили Александра Васильева, как он себя чувствует, удалось ли полностью восстановиться после COVID-19.

- Я довольно быстро выздоровел, но температура до сих пор пониженная - 35,7. То есть на градус ниже, чем нужно, - говорит Александр. - Слабость еще есть, после болезни вообще не мог без дневного сна обходиться. Сейчас уже достаточно бодрый, днем не сплю, хороший аппетит. Почти не кашляю. Хотя, как мне сказала Надежда Бабкина, кашель держится в течение месяца после воспаления легких.

- Насколько вы похудели в больнице?

- Точно не могу сказать, но, думаю, не больше пяти килограммов. А вот Бабкина, наверное, похудела килограммов на 20 (при том, что еще до болезни певица скинула к своему юбилею 23 килограмма всего за три с половиной месяца – Ред.). Она сейчас очень стройная. Но она и находилась в больнице целый месяц, а я всего - 10 дней. У меня была пневмония не такая тяжелая, было поражено около 20% легких. У Надежды Георгиевны, как она рассказывает, - около 80 %. И она была в коме. Моя ситуация была намного легче, но все равно было очень тяжело. Я благодарен нашим врачам за то, что поставили меня на ноги, и я сейчас в рабочей форме.

- Вам не страшно выходить на работу? COVID-19 еще не изучен по-настоящему. Вдруг он мутирует, насколько хватит иммунитета у переболевших…

- Конечно, все эти вопросы меня волнуют. Мы будем сидеть в студии без масок, без перчаток. У нас с Надеждой Бабкиной уже закончился карантин. Мы здоровы. Но невольно задумываешься о возможности второй и третьей волны эпидемии. До сих пор нет ясности, всегда ли у переболевших коронавирусом вырабатываются антитела, насколько их много? Есть ли вероятность повторного заражения? Все это совсем не весело. А что делать? Работать надо.

Я очень надеюсь, что мы с Надеждой Бабкиной повторно не заразимся, что все пройдет гладко. Я счастлив, что моя соведущая возвращается к трудовой деятельности. Третьей ведущей программы, скорее всего, будет Юля Барановская.

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