Почему Россия перестала вкладывать деньги в экономику США

Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США в три раза - с12,58 млрд долларов до 3,85 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Хотя баланс меняется месяц от месяца, все последние годы прослеживается тенденция, по которой России планомерно сокращает свои вложения в американскую экономику. В мае 2017-го у нашей страны было американских ценных бумаг на 105 млрд рублей. В этом плане нам далеко до крупнейших держателей американского госдолга: Японии (1,27 трлн долларов) и Китая (1,08 трлн долларов).

Эксперты говорят, что продавать гособлигации США Россию заставляет ситуация на валютном рынке.

- Долларовые активы – это инструмент поддержки рубля. Распродавая гособлигации США, Банк России увеличивает предложения валюты на рынке, таким образом удается сдерживать рост курса доллара и не допустить падение рубля, - объяснил «Комсомольской правде» экономист Антон Романов.

Из-за пандемии коронавируса и вызванного ей падения цен на нефть, рубль обесценился примерно на 15% по отношению к евро и доллару. Чтобы не допустить еще более драматичного падения, Банк России «выбрасывал» на рынок крупные партии валюты, увеличивая предложение и, как следствие, снижая цену.

Государственные облигации США считаются одними из самых надежных в мире, поэтому многие страны хранят свои резервы именно в них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему США могут печатать деньги, а мы - нет: теперь весь мир захлебнется долларами

Российские эксперты боятся, что у этого лекарства от кризиса будет слишком много побочных последствий (подробности)