Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом во время отдыха на пляже, в бассейне и в бане

До лета всего две недели. И к курортному сезону готовятся во многих странах – несмотря на то, что практически везде еще действуют ограничения, связанные с коронавирусом.

Как сделать отдых на море безопассным? В Испании, где лето без средиземноморских пляжей просто невозможно себе представить, и где туризм приносит почти 15% ВВП (почти 180 миллиардов евро в год), к вопросу подошли со всей ответственностью.

Ученые из Высшего совета научных исследований Министерства науки и инноваций Испании подготовили доклад о том, как передается Covid-19 на пляжах, в бассейнах и саунах.

Хорошие новости:

- Подхватить вирус в воде, купаясь в море, реке, озере или бассейне, практически невозможно, обнадеживают авторы доклада Ана Альенде, Алисия де Андрес, Антонио Фигерас Уэрта, Жоан Гримальт, Карлос Прието де Кастро и Глория Санчес.

- В бассейнах, аквапарках и СПА-центрах (где есть джакузи, гидромассаж, купели), с гигиеной и раньше все было нормально. Обычных способов и средств, которыми дезинфицируют воду и поверхности, вполне достаточно и для профилактики коронавируса, считают испанские эксперты. Но важно соблюдать социальную дистанцию – в раздевалке бассейна, например.

- В саунах и банях горячий воздух (с температурой +60 градусов, а обычно выше) - вирусу в такую жару выжить сложно. Так что и тут можно быть спокойными и не париться (то есть вениками – паримся, а про пандемию – нет).

- В пресной воде рек и озер, скорее всего, вирусу выжить проще, чем в соленой морской или хлорированной в бассейне. Это вывод теоретический, по аналогии с другими вирусами и на основе знаний о химических свойства воды. Специальных сравнительных исследований о поведении Covid-19 в соленой и пресной воде не проводилось, признают ученые. На практике это имеет значение разве что для маленьких прудов, где нет течения – там лучше не плескаться большой и тесной компанией.

- Песок на пляже тоже не заразен, даже если на него кто-то начихал. Ультрафиолет, высокая температура (а песок нагревается сильнее воздуха, сами знаете – пятки обжигает!) и морская соль – мощное трио, вместе они вряд ли дадут вирусу выжить.

Но! При всем своем оптимизме испанцы предупреждают: коронавирусная опасность на курортах все же есть. Главный возможный путь передачи вируса – от человека к человеку, воздушно-капельным путем. Во время разговора, или когда-то кто-то рядом чихает или кашляет. А отдыхе мы расслабляемся и легко забываем о мерах предосторожности, той же социальной дистанции.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Впрочем, потенциальные отпускники пока не знают, получится ли отдохнуть на море. Или весь отдых в этом году – дача и прогулки с собакой во дворе. И речь даже об испанских или других заграничных пляжах.

В Краснодарском крае, самом курортном регионе России, действует режим самоизоляции. С 1 июня отдыхающих смогут принимать только санатории, имеющие медицинскую лицензию. А что с отелями, домами отдыха и частным сектором – непонятно. Пока же все прибывающие в Сочи, Анапу, Геленджик должны проходить двухнедельную обсервацию, а поездки между городами Кубани без специального пропуска запрещены.

Туристам, уже пакующим чемоданы в черноморские санатории, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев строго напомнил на заседании оперативного штаба: «Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут находиться только на территории санаториев. Также нужно организовать шаттлы от вокзалов и аэропортов до мест оздоровления, чтобы люди передвигались централизованно”.

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