Алине Загитовой исполнилось 18 лет. Первые поздравления пришли от команды Тутберидзе и лично тренера
18 мая 2020 года исполнилось 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию 2018 года Алине Загитовой. К этому возрасту спортсменка подошла в необычном моменте своей карьеры. Еще год назад она выиграла последний турнир, который ей не покорялся, став весной 2019 года чемпионкой мира. Однако же в декабре она объявила о том, что ставит на паузу свою карьеру. И будет тренироваться, выступать в ледовых шоу и готовиться к поступлению в университет. А сейчас же - продолжает тренировки даже во время режима самоизоляции.
Алина Загитова, напомним, с 2015 года тренируется в группе у тренера Этери Тутберидзе. И именно от команды Тутберидзе пришли первые поздравления в адрес спортсменки. В Инстаграме "ТутберидзеТим" написали трогательный стих:
- АЛИНА,
Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться
Быть и ребенком иногда.
***
Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить отчизну,
Своих родных, свою семью.
***
Наи ди свои путь, своё призвание,
Своеи достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускаи все сбудутся мечты.
Кратко и емко "С днем рождения!" написала в "сториз" личного Инстаграма и тренер фигуристки Этери Тутберидзе.
А вот дочка наставника Алины, тоже фигуристка, Диана Дэвис выложила в личном Инстаграме "карантинное" фото в масках. И написала:
- Алина, с днем рождения.
Желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива!!
Своеи подруге милой
Так хочется мне пожелать,
Чтоб родные рядом были,
Чтоб не смела унывать.
***
Будь прелестна, словно ангел,
Будь здорова, будь строи на.
А любовь пусть не обманет.
Ты для счастья рождена!
Напомним, что Алина Загитова - олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр 2018 года, которые прошли в Пхенчхане. Она выиграла чемпионат Европы в 2018 году, финал Гран-При в 2017-м. Весной 2019 года - чемпионат мира. За победу на Олимпиаде-2018 Загитова была удостоена государственной награды - "Орден Дружбы". Алина вошла в историю российского фигурного катания, став первой спортсменкой, которая выиграла все возможные турниры в своем виде спорта. И сделала это все к 16 годам.
ИСТОЧНИК KP.RU