Алине Загитовой исполнилось 18 лет. Первые поздравления пришли от команды Тутберидзе и лично тренера

18 мая 2020 года исполнилось 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию 2018 года Алине Загитовой. К этому возрасту спортсменка подошла в необычном моменте своей карьеры. Еще год назад она выиграла последний турнир, который ей не покорялся, став весной 2019 года чемпионкой мира. Однако же в декабре она объявила о том, что ставит на паузу свою карьеру. И будет тренироваться, выступать в ледовых шоу и готовиться к поступлению в университет. А сейчас же - продолжает тренировки даже во время режима самоизоляции.

Алина Загитова, напомним, с 2015 года тренируется в группе у тренера Этери Тутберидзе. И именно от команды Тутберидзе пришли первые поздравления в адрес спортсменки. В Инстаграме "ТутберидзеТим" написали трогательный стих:

- АЛИНА,

Тебе сегодня восемнадцать,

Взрослеть, казалось бы, пора,

Но мы желаем не стесняться

Быть и ребенком иногда.

***

Желаем радоваться жизни,

Ценить природы чистоту,

Гордиться и любить отчизну,

Своих родных, свою семью.

***

Наи ди свои путь, своё призвание,

Своеи достигни высоты.

Пусть все исполнятся желания,

Пускаи все сбудутся мечты.

Кратко и емко "С днем рождения!" написала в "сториз" личного Инстаграма и тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

А вот дочка наставника Алины, тоже фигуристка, Диана Дэвис выложила в личном Инстаграме "карантинное" фото в масках. И написала:

- Алина, с днем рождения.

Желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива!!

Своеи подруге милой

Так хочется мне пожелать,

Чтоб родные рядом были,

Чтоб не смела унывать.

***

Будь прелестна, словно ангел,

Будь здорова, будь строи на.

А любовь пусть не обманет.

Ты для счастья рождена!

Напомним, что Алина Загитова - олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр 2018 года, которые прошли в Пхенчхане. Она выиграла чемпионат Европы в 2018 году, финал Гран-При в 2017-м. Весной 2019 года - чемпионат мира. За победу на Олимпиаде-2018 Загитова была удостоена государственной награды - "Орден Дружбы". Алина вошла в историю российского фигурного катания, став первой спортсменкой, которая выиграла все возможные турниры в своем виде спорта. И сделала это все к 16 годам.