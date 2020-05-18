США попытались разгромить ВОЗ. Но пока ничего не вышло

73-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая стартовала сегодня в Женеве, должна была поставить крест на Всемирной организации здравоохранения. На этом настаивали Соединенные Штаты, которые приостановили финансирование ВОЗ, обвинив в медлительности в начале эпидемии коронавируса и слишком большом внимании к проблемам Китая.

Австралия готовилась выступить с резолюцией, которую поддержали 120 стран, в том числе и Россия, о проведении независимого расследования под эгидой ВОЗ по установлению происхождения COVID-19.

В это же время Евросоюз и Япония, поддерживаемые США, планировали инициировать расследование в отношении самой ВОЗ.

Но все вышло иначе.

Ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения является высшим руководящим органом ВОЗ, и в этот раз она впервые проходила в режиме видеоконференции. Мировые лидеры и министры здравоохранения говорили, в первую очередь, об эпидемии коронавируса.

- Пандемия COVID-19 продемонстрировала уязвимость человечества и требует от мирового сообщества единства и солидарности в борьбе с общей угрозой, - заявил в начале конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.

С ним была солидарна канцлер Германии Ангела Меркель.

- Этот кризис ни одна страна не решит в одиночку, мы должны действовать сообща, - констатировала политик. - Всемирная организация здравоохранения - это легитимный глобальный институт, к которому тянутся все ниточки. Поскольку это так, мы должны постоянно проверять, как можно улучшить рабочие процессы в ВОЗ. Это подразумевает также заботу об устойчивой системе финансирования, - такой фразой Меркель кинула камень в огород США, напомнив, что в апреле Трамп отказался финансировать организацию.

Но, видимо, от отсутствия американских взносов ВОЗ не пострадает. Лидер Китая Си Цзиньпин, который участвовал в ассамблеи по приглашению главы ВОЗ, заявил, что КНР в течение двух лет предоставит помощь странам, пострадавшим от коронавируса.

- С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит 2 млрд долларов в следующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся, - отметил Си Цзиньпин.

Не упустил китайский лидер случая в очередной раз напомнить мировой общественности, что Поднебесная в должном объёме информировала ВОЗ о распространении коронавируса в стране, не скрывая никаких сведений о мерах, принятых для борьбы с инфекцией.

- Китай всегда придерживался принципов открытости, прозрачности и ответственности, поэтому своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации. Последовательность генов вируса была опубликована без задержки, - добавил Си Цзиньпин.

РЕФОРМИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Между тем, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, выступая на ассамблеи, продолжил гнуть свою линию - ВОЗ должна претерпеть трансформацию.

- К сожалению, пандемия COVID-19 унесла сотни тысяч жизней, затронула миллионы людей и нанесла серьезный урон мировой экономике. Нельзя оставлять без внимания одну из основных причин, по которым был потерян контроль над вспышкой этого заболевания. ВОЗ не смогла получить информацию, в которой нуждался весь мир, и эта ошибка стоила множества жизней, - напомнил Азар. - В откровенной попытке скрыть вспышку заболевания по меньшей мере одна из стран - членов ВОЗ - пренебрегла своими обязательствами по обеспечению прозрачности, и это стоило всему миру огромной цены. Мы стали свидетелями того, что ВОЗ не смогла выполнить одну из важнейших своих задач по обмену и обеспечению прозрачности информации.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.Фото: REUTERS

Помимо этого, Вашингтон фактически обвинил ВОЗ в гибели десятков тысяч людей по всему миру от коронавируса. Но позиция США не нашла отклика у других стран-участниц ассамблеи.

- Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством. Безусловно, Россия будет выступать против такого рода действий, - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря о расследованиях в отношении Всемирной организации здравоохранения, еще перед началом ассамблеи. - Ни в коей мере нельзя позволить сейчас разрушить этот институт. На уровне отсутствия всякого здравомыслия появляются идеи создать какую-то альтернативную структуру. Сейчас точно этого делать нельзя. ВОЗ - очень полезная структура.

ПРОАНАЛИЗИРУЕМ, НО ПОЗЖЕ

Но тем не менее реформирование по окончанию пандемии ВОЗ не минует. В ходе ассамблеи, где принимают участие министры из 194 стран, глава ВОЗ Тедорос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время организация даст независимую оценку международного реагирования на пандемию. Целью этой работы станет подготовка новых рекомендаций для улучшения готовности на международном и национальном уровнях в случае возникновения схожих эпидемий.

Ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения является высшим руководящим органом ВОЗ.Фото: REUTERS

Помимо этого, ВОЗ рекомендовала странам провести анализ своих действий по эффективности санитарно-эпидемиологических мер.

Сторонниками этих действий выступила Британия.

- Конечно, как и с любой чрезвычайной ситуацией, будут уроки, которые необходимо извлечь из пандемии коронавируса, не только для ВОЗ, но и в рамках более широкой международной системы и для всех стран-членов ВОЗ, - заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. - Мы поддерживаем необходимость анализа глобальных ответных действий в подходящий момент. У всех нас есть коллективная ответственность, но сейчас мы все должны быть сфокусированы на борьбе с вирусом. И, конечно, вакцина будет нашим лучшим оружием в этой борьбе.

Между тем, в независимом надзорном и консультативном комитете по делам программы ВОЗ заявили, что проанализируют действия организации в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, представители комитета заметили, что проведение такой проверки в самый разгар эпидемии может помешать ВОЗ эффективно работать.

- В надлежащее время может быть полезно провести независимую оценку деятельности организации в ходе реагирования на пандемию и определить уроки на будущее, - отметили в комитете. - Масштабы такой оценки должны быть определены государствами-членами и должны охватывать действия как государств-членов, так и секретариата ВОЗ в ответ на пандемию COVID-19.

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