"Лера не заплатила суррогатной матери": Андрей Разин раскрыл тайну рождения дочки Кудрявцевой

У Андрея Разина затяжной и давний конфликт с Лерой Кудрявцевой. Их многолетней вражде нет конца и края. С завидной регулярностью продюсер группы "Ласковый май" раскрывает новые детали личной жизни телеведущей. На этот раз музыкант шокировал заявлением о том, что дочку Машу ей родила суррогатная мать.

Лера Кудрявцева, устав от бесконечных нападок Андрея Разина, решила выяснить отношения с продюсером группы "Ласковый май" в суде. Телеведущая требует 2,5 миллиона рублей за клевету. Узнав об этом, музыкант не стал молчать и раскрыл главную тайну звезды.

"Очень приветствую иск Леры Кудрявцевой, которая нападала на одно уважаемое издание и на меня, и просит с нас 2 500 000 рублей. Я с удовольствием принял этот иск. Сам лично буду принимать участие и этому уважаемому изданию, которое опубликовало эту статью, предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го", - написал артист в блоге.

А потом неожиданно шокировал общественность заявлением: "У меня есть информация, что женщине, ставшей суррогатной матерью ее дочери, Лера не заплатила за эти услуги. Она тоже готова принять участие в этом процессе и требовать от Леры Кудрявцевой обещанную сумму за то, что она родила ей дочь".

Эти слова Разина произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники бросились узнавать правду в аккаунт Леры. Они пишут десятки сообщений с одним единственным вопросом: "Лера, скажите, это правда, что написал Разин?". Многие также возмущены тем, что, "если заявление Андрея окажется ложью", то терпеть подобное решительным образом нельзя. Ведь Лера не раз заявляла, что родила Машеньку сама.

razin_andrei_lm У меня есть информация, что женщине, ставшей суррогатной матерью ее дочери, Лера не заплатила за эти услуги

Артистка говорила, что буквально вымолила дочь. Она долго не могла познать радость материнства после рождения сына Жана. Звезда прошла через три попытки ЭКО. "Последствия были серьезными. Очень сильно нарушился гормональный фон. Я два месяца просто бегала по врачам. Знала, что гормоны - плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза", - откровенничала знаменитость.

Напомним, война между Лерой Кудрявцевой и Андреем Разиным длится несколько лет. Истоки конфликта никто не озвучивает, однако знаменитости то и дело оскорбляют друг друга и рассказывают пикантные подробности личной жизни. Последней каплей, по словам телеведущей, стал пост продюсера "Ласкового мая", где он рассказал о том, что в середине 90-х, во время гастролей вызвал в гостиницу музыкантам коллектива жриц любви. Мол, среди них была якобы и Кудрявцева.

"Чем чудовищнее ложь, тем правдоподобнее она слушается. И эту ложь очень многие хотят принять за правду", - сетовала Лера в одном из интервью.

Она не раз заявляла, что продюсер оскорбляет ее везде и всегда. "Я не знаю, что ему от меня надо", - разводит телезвезда руками.

Стоит отметить, что Разин нелестно высказывается о гламурной блондинке, возможно, из-за того, что она состояла в отношениях с барабанщиком "Ласкового мая" Сергеем Ленюком. Продюсер год назад раскрыл подробности знакомства Кудрявцевой и музыканта: "Он с ней переспал, а она потом уехала за ним и сказала, что якобы она от него беременна, шантажировала его".