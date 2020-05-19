Оптимизм растет: россияне начали закупаться товарами для отдыха и автозапчастями

На прошлой неделе президент объявил завершение нерабочего периода, который действовал с 28 марта по 12 мая. Правда, выход регионов из карантина происходит поэтапно, но уже во многих регионах открыты магазины с непродовольтсвенными товарами (продуктовые никогда и не закрывались).

Как изменились предпочтения россиян? За неделю послаблений магазины стройматериалов и дачных товаров пережили нашествие покупателей. Как выяснили аналитики компании «Эвотор», выручка этих сегментов на четверть превысила период начала марта, когда мало еще кто представлял, что нас ждут нерабочие полтора месяца.

Конечно, сказалось и начало дачного сезона, и традиционный весенне-летний рост спроса на ремонтные принадлежности. Да людям просто надоело сидеть по домам, всех тянет на огороды или куда-то в глушь.

Устав от самоизоляции в стенах городских квартир, народ опустошил склады магазинов, торгующих снаряжением для активного отдыха. Торговцы палатками и надувными лодками получили больше выручки (+13,5%), чем до кризиса.

В сравнении с доковидными временами также выросли доходы магазинов освещения, инструментов, зоотоваров и товаров для автомобилей.

Аналитики также выяснили, где за эту неделю открылось больше всего компаний и насколько смягчение карантинных мер оживило спрос.

С учетом возобновивших работу с 11 по 17 мая, в стране 57,5% действующих предприятий малого и среднего бизнеса. Их торговый оборот возрос до 60% в сравнении с началом марта, за неделю прибавив 10%.

Больше всего непродовольственных магазинов, компаний сферы услуг и прочих открылось в Ленинградской области — там всего 77,2% работающих предпринимателей, чья выручка почти на докризисном уровне (91%).

Ямало-Ненецкий автономный округ также позволил открыться многим фирмам, в итоге 70,7% компаний малого и среднего бизнеса региона снова в строю с оборотами 79,4%.

На третьем месте Кировская область, где заработали 61,3% малых и средних предприятий с выручкой 75,3%.

В Москве, где больше всего заболевших COVID-19, всего треть действующих компаний с той же третью докризисных оборотов. В Санкт-Петербурге теперь работает 40% торговых точек с выручкой 42,6%.

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