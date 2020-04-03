Любовник переехал жить к вдове Дмитрия Марьянова

Вдова Дмитрия Марьянова съехалась со своим любовником через два с половиной года после смерти актера. Избранник Ксении Бик, как и она, пережил личную трагедию. Семь лет назад у Сергея Соболева погибла жена.

Вдова Дмитрия Марьянова смогла справиться с испытаниями, выпавшими на ее долю после смерти любимого мужа, и нашла в себе силы вновь влюбиться. Ксения Бик вот уже полгода счастлива с журналистом Сергеем Соболевым. Недавно влюбленные решили съехаться.

"У нас похожие судьбы. Мы оба вдовцы, не приходится ничего друг другу объяснять", - цитирует вдову "СтарХит".

33-летняя Бик долго была не готова к серьезным чувствам - слишком сильно переживала невосполнимую утрату. Большая заслуга в том, что она обрела личное счастье, принадлежит ее дочери Анфисе. "Моя девочка сказала: «Ты заслуживаешь счастья!». Мы вместе живем. Пока у меня. Я человек очень постоянный!", - добавила вдова Марьянова.

Пара перестала скрывать отношения от публики. На днях Ксения сделала откровенный пост, поделившись совместными снимками с Сергеем. Поводом стало ее 33-летие. "Спасибо моим потерям. Сожалеть о них - все равно, что бабочке рыдать над своей куколкой. Я стала добрее к людям. Поняла, сколько боли, горя, слез и пустоты стоит за гневом и злобой. Нашла то, о чем мечтают все...", - поделилась женщина в блоге.

Напомним, звезда фильма "Выше радуги" Дмитрий Марьянов скончался осенью 2017 года в реабилитационном центре. 47-летнего артиста после запоя туда отправила супруга Ксения Бик. Из-за оторвавшегося тромба, который закупорил легочную артерию, Дмитрий умер. Актер несколько дней страдал от кровопотери. Это и было причиной плохого самочувствия, которое принимали за похмелье.