2019-07-25T19:14:07+03:00
Звезды

Как живет единственный сын Дмитрия Марьянова

Даниил Марьянов учится на режиссера
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Дмитрий Марьянов в декабре 2016 года.Актер Дмитрий Марьянов в декабре 2016 года.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Единственный сын Дмитрия Марьянова появился на свет от связи актера с манекенщицей Ольгой Аносовой. Артист и модель расстались через два года после рождения Даниила.

Даниил Аносов родился в 1996 году. Родители мальчика познакомились в 1994 году, и некоторое время жили вместе. Мама работала ведущей моделью в знаменитом всесоюзном Доме Моды на Кузнецком мосту.

Даниил - начинающий режиссер. Парень как две капли похожего на своего отца Дмитрия Марьянова в молодости.

"Дима готовил Даню к поступлению, но мы за него не хлопотали. Даня четко видит свое будущее в кино, много читает, очень вдумчив и рассудителен. У него особое чувство юмора, он, как Дима, - человек с чистотой, тонкостью и глубиной", - цитирует бывшую возлюбленную актера Ольгу Аносову сайт mk.ru.

Женщина не скрывает, что гордится наследником. Даниилу передалось отцовское обаяние. От девушек отбоя нет. Но серьезных отношений Марьянов-младший пока строить не планирует. "Он концентрируется на делах и учебе. Всему свое время, уверена, что обязательно будет любовь", - поведала Аносова.

По словам женщины, Дмитрий всегда помогал Дане во всем - подарками, оплатой обучения, секций. Сын Марьянова - человек не публичный.

Даниил является одним из трех наследников актера и признан потерпевшим по уголовному делу после смерти отца. Так как мужчина не оставил завещание, все его движимое и недвижимое имущество по закону может быть разделено между первым ребенком, вдовой Ксенией Бик и отцом актера.

Напомним, звезда фильма "Выше радуги" Дмитрий Марьянов скончался осенью 2017 года в реабилитационном центре. Артиста туда отправила супруга Ксения Бик. Из-за оторвавшегося тромба Дмитрий умер. Даниил Марьянов призвал разобраться с событиями, произошедшими в центре реабилитации незадолго до смерти Марьянова. "Подозреваю незаконное удержание и насильственное ведение препаратов моему отцу в данном центре. Подозреваю, что действовали группа лиц", - сообщал Марьянов-младший. Он надеется, что виновных в смерти его отца накажут.

Памяти Дмитрия Марьянова.Артист умер в октябре 2017 года по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне

ИСТОЧНИК KP.RU

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