"Петросян ее любил такой": Елена Cтепаненко в леопардовых лосинах сразила наповал

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном. Артистка буквально расцвела. Бывшая жена юмориста похудела на 42 килограмма и останавливаться на достигнутом не намерена. Глядя на нее, поражаешься тому, как молодо сейчас выглядит звезда. У артистки с недавних пор появился блог, где на радость подписчикам бывшая жена сатирика публикует свои фотографии.

"Мы - женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот, порой, смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то?»", - обратилась к подписчикам Елена Степаненко.

В кадре она позирует в леопардовых лосинах. Артистка сидит на кожаном диване. "Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично. А у вас, дорогие мои, было такое, что смотришь свои старые фотографии и сама себе удивляешься?", - обратилась звезда к поклонникам.

Публика очень бурно отреагировала на домашнее фото кумира. Многие предположили, что снимок сделан в то время, когда Елена Григорьевна была счастлива замужем за Евгением Петросяном.

"Ваганыч фотографировал", "Прекрасно выглядите. И тогда, и сейчас", "Бомба!", "Лосины - мечта", "А ведь Петросян ее любил такой", "Вы сейчас вернулись в тот образ, стали моложе, красивее и стройнее", "Хорошенькое фото, и лосины вписываются, что редкость!", "Леопардовые лосины - это было круто", "Боже, какая грация!", "Елена, Вы прекрасны!", "Елена Григорьевна, какая же вы красивая", - не скупятся на комплименты сраженные наповал красой любимицы фолловеры.

esheneve4er Я в леопардовых лосинах

Стоит отметить, что после развода с Петросяном артистка долгое время не появлялась на публике - тяжело переживала болезненное расставание с мужем. Два месяца назад она не только стала выходить в свет, но и начала активно выступать. В помолодевшей и похудевшей юмористке трудно узнать 67-летнюю пенсионерку.

Поговаривают, мол, артистка могла прибегнуть к целому ряду дорогостоящих процедур. Сейчас ей не дашь более 50 лет. "Возможно, одновременно с лифтингом имела место подтяжка шеи и нижней трети лица. Возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса могли быть решены благодаря подтяжке лица", - предположила пластический хирург.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. А в начале декабря 2019 года стало известно о том, что сатирик женился на помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.