2020-05-17T16:07:29+03:00
Звезды

Сверкнувшая грудью Степаненко превзошла Татьяну Брухунову в платочке и перьях

Жены Евгения Петросяна устроили модную битву
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Григорьевна только осваивает соцсети. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЕлена Григорьевна только осваивает соцсети. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Елена Степаненко и Татьяна Брухунова неожиданно на первых полосах светской хроники. Причем обе одновременно. Бывшая и нынешняя жены Евгения Петросяна - известные модницы. И если Татьяна давно и активно ведет блог, где демонстрирует свои люксовые наряды, то Елена Григорьевна только осваивает соцсети.

Не так давно Ольга Бузова завела своей подружке Елене Степаненко блог. Теперь 67-летняя артистка на радость подписчикам публикует свои фотографии. Небывалый ажиотаж у публики вызвал коллаж из двух снимков, на одном из которых звезда позирует без нижнего белья.

"Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою изюминку. Да и мужчинам есть что додумать. А какую длину предпочитаете вы, девочки: макси, миди или, может быть, мини?", - подписала она фото.

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Мне очень нравятся длинные юбки и платья
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На обоих снимках Елена Григорьевна позирует в платьях в пол похожего кроя. На первом фото Степаненко около 30 лет. Вероятно, снимок сделан во время одного из выступлений на заре карьеры юмористки. Она предстала перед публикой в вечернем платье. Вот только забыла надеть бюстгальтер.

Впрочем, подписчики артистки пришли в восторг от внешнего вида кумира. И пока одни восхищаются смелостью своей любимицы, другие радуются тому, как роскошно и свежо та выглядит сейчас.

Меж тем в блоге нынешней супруги Евгения Петросяна, напротив, кипят нешуточные страсти. Брухунова опять подверглась атаке хейтеров. На этот раз поводом для критики стали гламурные луки Татьяны в платочке и платье-халате с перьями.

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50 дней карантина...
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Сначала в адрес девушки нелестно высказалась стилист. Эксперт увидела фото Татьяны Брухуновой в очень изысканном платье-халате с оторочкой из страусиных перьев, изящных черных лодочках на тоненьком ремешке и велюровой шляпке-таблетке. "Образ модный, яркий с элементами гламура за счет перьев, однако есть одно но! Из-за которого наряд не вяжется с хозяйкой. Персональный стиль Татьяны далек от драмы. Подобные взрослые аутфиты смотрятся немного нелепо. Как на девочке, которая надела мамины вещи, чтобы казаться старше. Не спасают даже очки", - поведала стилиста.

А спустя сутки и подписчики нелестно написали 31-летней девушке: "Новые русские бабки в городе!". Так они отреагировали на снимки Брухуновой в красном плаще и платочке.

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Своими словами диванные критики до глубины души задели модницу. Ведь, как призналась Татьяна, ее идеал - Грейс Келли, и быть похожей на эту кинозвезду - лучший комплимент. "Ее времена прошли, но стиль Грейс - вне времени", - попыталась объяснить жена юмориста своим завистникам.

И даже наглядно продемонстрировала, как носили косынку "выдающиеся дивы своего времени" Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн. "Умницы, что далеки от стиля и трендов! Унижая меня и называя «бабкой», вы показываете все свое невежество и неосведомленность", - отчитала злопыхателей молодая жена Петросяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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