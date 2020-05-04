Перекроила лицо: врач рассказал, какую цену заплатила Елена Степаненко за красоту

О неожиданном преображении Елены Степаненко в последнее время кто только не судачит. И если простые зрители и коллеги по шоу-бизнесу осыпают бывшую жену Евгения Петросяна комплиментами, то ушлые светские хроникеры пытаются разнюхать секрет красоты 67-летней артистки.

Кажется, так эффектно Елена Степаненко не выглядела даже в молодости. Началось все с сильного похудения. Бывшая жена Евгения Петросяна за год сбросила 42 килограмма.

Знаменитость в одном из интервью рассказывала: "До похудания я весила очень много. 110 килограммов при росте 168 сантиметров. Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус два-три килограмма... Мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой. Откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась".

Не секрет, что после похудения люди старшего возраста сталкиваются с неприятными последствиями - излишками кожи. Они возникают из-за потери эластичности и тонуса, в том числе и на лице.

"Была ли это строгая диета или бариатрия, остается только гадать. Резкая потеря веса сразу негативным образом сказывается на внешности: лицо выглядит не просто осунувшимся, скорее, даже обвисшим. И это, естественно, добавляет возраст. Но, как мы видим, Елена с этой проблемой справилась на отлично", - поведала пластический хирург Мадина Байрамукова, рассматривая фотографии Елены Григорьевны.

Врач уверяет: артистка могла прибегнуть к целому ряду дорогостоящих процедур. "Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику. У нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века", - цитирует спeциалиста Собеседник.Ru.

Вероятно, не обошлось и без липосакции второго подбородка. "Возможно, одновременно с лифтингом имела место подтяжка шеи и нижней трети лица. Возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса могли быть решены благодаря подтяжке лица", - продолжает хирург.

По ее словам, артистка выглядит прекрасно. Сейчас ей не дашь более 50 лет. Все перечисленные манипуляции - дорогостоящие. Такое преображение стоит не меньше миллиона рублей.

Однако останавливаться на достигнутом Степаненко нельзя. Звезде нужно особое внимание уделить аппаратным процедурам. Они помогут улучшить качество кожи. А это тоже немалые деньги.

"В первую очередь речь идет об аппаратном лифтинге. Также не стоит забывать о лазерной шлифовке. Для насыщения кожи необходимыми питательными веществами и увлажнения можно рекомендовать процедуру биорепарации. Гиалуроновая кислота, а также пептиды и другие важные компоненты призваны стимулировать выработку коллагена и эластина для поддержания красоты и молодости", - резюмировала эксперт.