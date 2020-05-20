2020-05-20T00:41:19+03:00
Звезды

"Она всех из своей жизни выбрасывает": сын раскрыл правду о Наталье Фатеевой

Актриса судилась с родной дочерью из-за квартиры
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Наталья ФатееваАктриса Наталья ФатееваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Наталья Фатеева давно ведет затворнический образ жизни. Она почти не выходит из дома и не может самостоятельно сходить за продуктами. 85-летняя звезда фильмов "Три плюс два" и "Джентльмены удачи" передвигается на костылях, коротая дни и ночи в полном одиночестве. А ведь у нее есть и дети, и внуки, и даже правнуки. Но с ними актриса не общается.

Нешуточный скандал разразился вокруг Натальи Фатеевой. Сын актрисы Владимир Басов всерьез боится, что помощник Бари Алибасова завладеет пятикомнатной квартирой его матери. Речь идет о Сергее Моцаре. Его имя уже всплывало в связи с разборками вокруг жилплощади Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Когда я и моя сестра ухаживали за ней, Сережи в ее жизни не было. Нас не стало, и он ей резко понадобился. До Сергея были и другие люди, полковник еще один был. Спустя время всех их она из своей жизни выбрасывает, это стиль ее жизни", - рассказал Басов о своей матери в программе "Пусть говорят".

Также стало известно, что половина шикарных апартаментов принадлежит дочери Фатеевой. Наталья появилась на свет от третьего брака актрисы с космонавтом Борисом Егоровым. Женщина даже судилась с родительницей, пытаясь добиться доли.

"Был формальный суд. Половина квартиры теперь принадлежит Наталье Николаевне, а вторая часть - Наталье Борисовне", - сообщили юристы. Старший сын артистки, рожденный в союзе с актером и режиссером Владимиром Басовым, не стал заявлять права на жилье матери. Мужчина сказал, что крыша над головой ему не нужна.

Отметим, с матерью отношений наследники не поддерживают. Наталья Николаевна всегда на первое место ставила не семью, а карьеру. Фатеева никогда не видела ни внуков, ни правнуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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