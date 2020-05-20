Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 20 мая 2020: за сутки заболели 2699 человек
По данным на 20 мая 2020 года, в Москве выявлено 2699 новых случаев заражения коронавирусом.
Наблюдается резкий спад количества заболевших (для сравнения вчера – 3238). Всего число зараженных за сутки в России увеличилось на 8764 в 84 регионах.
- Число заболевших в Москве 2699, в Московской области – 903 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.
Коронавирус в Москве за последние сутки вылечилось рекордное количество человек - 5440, еще день назад цифра была – 2583.
- Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Москва - 2699 зараженных, Московская область - 903
Один из способов лечения больных с коронавирусной инфекцией - использование плазмы доноров, победивших COVID 2019. На сегодняшний день такими донорами стали более 540 человек.
- 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы. Все они находились в критическом состоянии, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.
Стать донорами хотят еще около 1500 человек, из них более 600 уже записались на сдачу плазмы крови.
Цифры
Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):
17 мая – 142 824,
18 мая – 146 062,
19 мая – 149 607,
20 мая – 152 306.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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