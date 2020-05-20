Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 20 мая 2020: за сутки заболели 2699 человек

По данным на 20 мая 2020 года, в Москве выявлено 2699 новых случаев заражения коронавирусом.

Наблюдается резкий спад количества заболевших (для сравнения вчера – 3238). Всего число зараженных за сутки в России увеличилось на 8764 в 84 регионах.

- Число заболевших в Москве 2699, в Московской области – 903 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Коронавирус в Москве за последние сутки вылечилось рекордное количество человек - 5440, еще день назад цифра была – 2583.

- Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Москва - 2699 зараженных, Московская область - 903

Один из способов лечения больных с коронавирусной инфекцией - использование плазмы доноров, победивших COVID 2019. На сегодняшний день такими донорами стали более 540 человек.

- 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы. Все они находились в критическом состоянии, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Стать донорами хотят еще около 1500 человек, из них более 600 уже записались на сдачу плазмы крови.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):

17 мая – 142 824,

18 мая – 146 062,

19 мая – 149 607,

20 мая – 152 306.

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