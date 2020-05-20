Стало известно, как в этом году пройдет приемная кампания в творческие вузы и училища

На этой неделе, наконец, должны быть объявлены даты проведения приемной кампании в вузы и в средние учебные заведения. Затянули министерства? С одной стороны – да. С другой - я бы не стал обвинять их в этом. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в разных регионах разная. И если судьбой школ распоряжаются местные власти, и они могут решать, как и когда завершать учебный год, то приемная кампания в вузы и ссузы проводится в единые для всей страны сроки. И тут нужно точно просчитать риски – чтобы поступление не сорвать, но при этом не рисковать здоровьем абитуриентов, студентов, преподавателей.

Первым, как стало известно «КП», с датами определилось министерство культуры.

- Мы предпринимаем все меры, чтоб наши школьники и студенты вовремя завершили учебный год, а творческие вузы и училища качественно и безопасно организовали приёмную кампанию для абитуриентов, - рассказала «КП» министр культуры Ольга Любимова. – Все решения, касающиеся обучения ребят, мы принимаем совместно с коллегами из Минобрнауки, Минпросвещения и Роспотребнадзора. Понятно: ситуация необычная, непростая. И мы будем максимально быстро реагировать на любые ее изменения. Но, конечно, в приоритете для нас - сохранение здоровья школьников и студентов, и поддержание на высоком уровне качества образования.

Детские школы искусств

Учебный год в них должен закончится не позднее 1 июня.

А вот зачисление будет проходить, по сути, всю осень: первая волна зачисления пройдет до 30 сентября. Но если в школах останутся свободные места – добирать юные таланты можно будет аж до 30 ноября.

Выпускные экзамены пройдут дистанционно. Порядок, форму и сроки определяет сама учебная организация.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы для одаренных детей

Ученики 5-8 и 10 классов должны закончить обучения до 5 июня.

Переводные экзамены для 5 – 8, 10 классов пройдут до 25 мая в дистанционном формате.

В таком же формате пройдет итоговая аттестация в 9 классах. Она должна завершиться до 20 июня.

Поступление в 1 и 5 классы в образовательные организации Минкультуры будет проходить в течение лета. А приказ о зачислении должен быть издан 1 сентября.

Вузы и училища

Выпускные экзамены (они же - государственная итоговая аттестация) пройдут дистанционно. Порядок, форму и сроки определяет сама учебная организация.

Но в июле аттестация должна быть закончена и выпускникам будут выданы дипломы. Как быть, если экзамен нельзя провести в дистанционной форме? Например, по дисциплине актерское мастерство. В этом случае дипломы молодым артистам будут выданы в течение месяца после возобновления учебы в очном формате.

Учебный год для студентов не выпускных курсов творческих вузов и училищ должен завершиться не позднее 1 июля.

Приемная кампания

Она будет синхронизирована по времени с приемной кампанией в вузы Минобрнауки.

Однако, у театральных и киношных вузов - ВГИК, ГИТИС, Театральный институт им. Б. Щукина и другие - есть особенность: нужно проводить творческий конкурс. Тут ситуация такова: вузы могут уже сейчас проводить предварительные просмотры в онлайн формате. А очный тур пройдет тогда, когда будет разрешение Роспотребнадзора. Проводить его вузы будут с соблюдением всех положенных санитарно-эпидемиологических требований.

На специальности, на которые поступают в вузы после окончания музыкальных и хореографических училищ, зачисление пройдет на основании поданного заявления и предоставления диплома.

В училища и колледжи Минкультуры прием в этом году будет проводиться до 25 ноября. Если ситуация с пандемией не позволит провести набор в очной форме, средние специальные учебные заведения будут использовать в приемной кампании дистанционные технологии.

Руководство вузов должно обратить внимание на просьбы студентов об отсрочке оплаты, и о снижении стоимости за обучение.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость обучения

Вузам Минкультуры, также, как и вузам Минобрнауки, рекомендовано стоимость обучения на платных отделениях оставить на уровне 2019/20 учебного года. Кроме того, руководство вузов должно обратить внимание на просьбы студентов об отсрочке оплаты, и о снижении стоимости за обучение.

- Минкультуры будет контролировать ситуацию с обучением платных студентов и, при необходимости, корректировать стоимость коммерческого обучения, - говорит Ольга Любимова.

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