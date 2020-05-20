Скандал с доплатами врачам: Чиновники хотят как лучше, но выходит только канитель

ЧТО ПРОИЗОШЛО

С самого начала эта история казалась предельно ясной. 8 апреля Владимир Путин делает историческое по своей сути заявление:

«На три месяца, начиная с апреля, установить федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и рискуют своим здоровьем. Для врачей такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, те получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей».

Наверное, не меня одну, сидевшую в тот момент перед телевизором, накрыло чувством гордости за страну, которая чтит своих героев. Все очевидно: врачи – на передовой, им нужна поддержка и поощрение.

Но что-то пошло не так, и обещания президента зависли в воздухе. В начале мая соцсети и новостные ленты всколыхнули сообщения: медики не получили полных надбавок. А многие получили и вовсе издевательские — например, 86 рублей или 120. Ну как тут не вспомнить Черномырдина: никогда такого не было и вот опять.

«Что ж у нас за страна такая, власть обещает одно, а на деле – шиш с маслом», - возмущались обиженные медики. – «Мы бы и без доплат людей спасали, но раз уж пообещали, почему не выполнить?»

Президент России Владимир Путин во время совещания 8 апреля 2020 г. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пока чиновники молчали, врачи выяснили, что столь мизерные доплаты они получили за время, которое непосредственно потратили на коронавирусных больных. Не лень же было бухгалтерам Минздрава и Минфина было вычислять минуты, которые доктор или медсестра провели в апреле у постели больного. Президент жестко отчитал правительство за «бюрократическую канитель» и распорядился выплатить деньги полностью.

И ТАК — ВЕЗДЕ

А ведь такая канитель вообще-то длилась весь апрель. И не только в медицине.

Вспомним хотя бы беспроцентные кредиты на зарплату для пострадавших предприятий. Банки выкатили такие условия, что многие владельцы малого и среднего бизнеса решили не бодаться с системой. В это сложно поверить, но даже главе Минэкономразвития Максиму Решетникову дали от ворот поворот. О чем он и написал в Инстаграме: «Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае».

Или другая история. В начале мая Минобороны завершило строительство восьми новых многофункциональных медицинских центров для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Вся работа была сделана за рекордный срок – три месяца! Рассуждая, почему социальные стройки обычно зависают на годы, президент снова заговорил о бюрократии: «Я прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали: всякие снипы*-хрипы и примазывающиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса… Послушайте, их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок».

Калининград. Военнослужащий у многофункционального медицинского центра, построенного Министерством обороны РФ. Фото: Виталий Невар/ТАСС

А какая неразбериха началась, когда все кинулись оформлять на Госуслугах заявления на выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В итоге, портал рухнул от наплыва посетителей в первые же часы после заявления президента. И многим родителям пришлось несколько дней сидеть на сайте, чтобы без сбоев заполнить необходимый документ. Вряд ли чиновники, отвечающие за работу портала, узнали о выплатах на детей в момент выступления главы государства. Почему нельзя было заранее рассчитать нагрузку и грамотно ее распределить?

УСИДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Но вернемся к нашей медицине. Да, обман медиков – это лишь звено в общей бюрократической цепочке. Но, по-моему, самое позорное звено. И не только потому, что герои наших дней почувствовали себя одураченными, но и потому, что крайними оказались региональные минздравы и даже главврачи, от которых в данной ситуации мало что зависело.

Выплату обещанных президентом надбавок регулировали два постановления правительства РФ - 415 и 484, изданные с разницей в 10 дней.

- Постановления имеют прямое действие, и они определяют четкий порядок выплат, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2) президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. - Проблема была изначально в том, что в дополнительных соглашениях, которые медики подписывали для работы с коронавирусными врачами, не были указаны никакие доплаты.

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин.Фото: Youtube

Но и это лишь часть проблемы. Камнем преткновения оказались пресловутые часы работы с ковидными пациентами. Те самые часы, которые пришлось высчитывать согласно постановлению 415 о дополнительных выплатах медикам. Именно в нем указано, что все доплаты должны производиться по часовому нормативу. И на момент издания нового 484-го постановления с указанными суммами – 80, 50 и 25 тысяч – этот норматив никто не отменил. Вот и пришлось региональным властям извернуться, но сесть на два стула, чтобы соблюсти закон и не попасть под уголовное дело из-за нецелевого использования бюджетных средств. Отсюда такие мизерные начисления – от 100 рублей и выше.

Я обзвонила несколько чиновников, знакомых с системой подобных начислений. Ни один из них с открытым забралом на вышестоящих начальников из министерств идти не захотел, чтобы на пальцах объяснить существующую схему.

- Да почти все регионы оказались в ловушке, - анонимно рассказал мне клерк из Иркутской области. – Два взаимоисключающих друг друга постановления. В одном нужно считать часы работы, в другом – койки.

- Какие койки?

- Койки для ковидных пациентов. Это прописано в формулах расчета в 484-ом постановлении.

- Не пойму, причем тут койки и часы, если Путин конкретно говорил о людях: каждому врачу по 80 тысяч, каждой медсестре – 50, санитарке – 25?

- Так вот и на местах чиновники ничего не поняли. Почему нельзя было издать постановление про людей, а не про часы и койки? Вопрос без ответа, понимаешь?

- Но после жесткого разноса президента упоминание о фактически отработанном времени в постановлении правительства отменили.

- Правительство в авральном порядке решало этот вопрос. Издали еще одну бумажку, по которой часы велено не учитывать, а значит противоречий между двумя постановлениями теперь нет. Но следователи уже вовсю трясут чиновников на местах, чтобы найти виновных. А их не в регионах искать надо.

А КАК БЫТЬ ТРАВМАТОЛОГАМ?

Заместитель директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России Фарит Кадыров уверен, что на этом проблемы с медицинскими выплатами не закончатся. Ведь в группе риска есть и другие врачи, которые официально по документам не работают с ковидными больными, но так или иначе сталкиваются с ними на приемах.

Заместитель директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России Фарит Кадыров.Фото: Youtube

- Речь и о скорой помощи, и о учреждениях, которые не созданы для лечения коронавирусных, но куда они все равно попадают, - говорит Фарит Кадыров, - Теоретически платить надо только тем врачам, которые работают в специальных ковидных отделениях. А как быть, например, с травматологом, которых лечит перелом ковидному больному? Ему заплатят, согласно 415-му постановлению за непосредственный контакт с больным, но не за риск. И это будет не 80 тысяч, а в десятки раз меньше. И это только одна проблема, на самом деле их гораздо больше. Мы уже составили многостраничный отчет, в котором подробно описали все недочеты.

КОМПЕТЕНТНО

Трудности перевода с русского на чиновничий

«Комсомолка» спросила политолога Георгия Бовта, почему президент говорит одно, а неизвестные чиновники потом извращают его слова?

- Есть определенные бюджетные традиции, которым Минздрав и Минфин следуют неукоснительно, - пояснил он. – Это бухгалтерские нормативы – часы и койки. Они так привыкли считать. Президент же не распорядился отдельно в своем выступлении менять эти нормативы, поэтому по ним и считали.

- Забыв про людей?

- Принцип финансирования медучреждений – по койкам и времени отработки.

- Больше коек – больше денег?

- Да. А иначе и врачей на две койки можно нанять сколько угодно. Койка – единица расчета штата, обязательного медицинского страхования, субсидий. Сейчас, конечно, в порядке исключения все сделают, как распорядился президент. А как они раньше путинские майские указы выполняли? Тоже по часам и койкам считали. Тасовали врачей по ставкам и полставкам, чтобы в нормативы расчета финансирования всего учреждения подходило и порядок.

Журналист, политолог Георгий Бовт на радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Получается, зря Следственный комитет ищет виновных?

- Винить некого. Хотя чиновники могли бы в порядке исключения прочувствовать момент, и выплатить деньги полностью всем врачам, кто работает. Но, с другой стороны, они могли посчитать, что слишком жирно будет. А СК проведет доследственную проверку и, скорее всего, не будут никаких уголовных дел заводить.

- И как побороть эту бюрократию? Очевидно, что она только мешает нормально работать причем на всех уровнях власти.

- У нас, к сожалению, нет сильной оппозиции, которая могла бы заставить власть имущих что-то менять. Поэтому ответ один – пока никак. Заметьте, ведь ни один депутат не вступился за врачей и не сделал запроса в Минздрав, когда началась шумиха. И если бы не СМИ, проблема так и осталась бы нерешенной.

ХРОНИКА СКАНДАЛА

С начала мая Интернет начинает пестрить похожими тревожными посланиями:

Мурманская область

В одной из групп «ВКонтакте» появляется анонимное сообщение водителя скорой, что в апреле он получил меньше денег, чем в марте. Хотя как раз его бригада работает с ковидными больными. А надбавка за риск составила 229 рублей.

Владимирская область

Сотрудники скорой помощи пожаловались журналистам, что за апрель им дополнительно выплатили от 200 до 1800 рублей.

Рязанская область

В соцсетях водители и врачи скорой сообщили, что им вообще не заплатили обещанных денег. А медикам, работающим в стационарах, выплатили максимум по 7 тысяч рублей.

Иркутская область

Работники скорой жалуются, что им не выплатили никаких компенсаций. Не получили в полном объеме стимулирующие надбавки и другие медики.

Краснодарский край

В Армавире работники подстанции скорой помощи вышли на акцию протеста, заявив, что им не заплатили обещанных дополнительных денег. Оказалось, главный врач местной больницы не подал списки для расчета выплат каждому сотруднику. Его уже уволили.

11 мая президент обращает внимание чиновников, что деньги на выплаты врачам в регионы уже поступили, но надбавки получили далеко не все. Владимир Путин заявил, что лично проверит, как исполняется указ президента.

12 мая генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам «незамедлительно реагировать в случаях нарушений прав медработников на получение стимулирующих выплат».

15 мая на совещании с правительством глава государства обвиняет чиновников в бюрократии: «…Я что часы поручал считать?» и требует довести деньги до людей в ближайшие дни.

16 мая в регионах начались проверки СК по невыплате денежных компенсаций медикам.

К 19 мая врачи и другие медики получили дополнительные выплаты.

*СНиП — строительные нормы и правила.