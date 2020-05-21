2020-05-21T14:35:48+03:00
Звезды

"Супруг тоже идет на поправку": излечившаяся от коронавируса Татьяна Навка выписалась из больницы

Олимпийская чемпионка и пресс-секретарь президента России были госпитализированы 12 мая
Елена ПЕТРОВА
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О госпитализации супругов стало известно 12 маяО госпитализации супругов стало известно 12 маяФото: Михаил ФРОЛОВ
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"Говорят, женщины переносят этот вирус легче", - отмечала Татьяна Навка несколько дней назад, когда ее вместе с мужем отправили в больницу с подтвержденным Covid-19. В их случае так и вышло: фигуристка вылечилась раньше супруга.

- Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице, - рассказала Навка в интервью "ТАСС" сегодня, 21 мая.

Напомним, о госпитализации супругов стало известно 12 мая - Татьяна сама сообщила об этом в соцсетях.

- Так как вирус был обнаружен практически с первых симптомов, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать риску наших родных, - написала олимпийская чемпионка по фигурном катанию в своем Инстаграме. - Я иду на поправку: температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, женщины переносят вирус легче, видимо так и есть. У мужа ситуация посложнее, но под контролем наших доблестных врачей все идет хорошо.

Как отметила тогда Навка, болезнь с первых симптомов протекала у них с Дмитрием Песковым по-разному: "У меня сразу подскочила высокая температура, а у мужа несколько дней была небольшая". Тогда же фигуристка предположила, что супруг заразился первым: пресс-секретарь президента продолжал работать, пока его семья соблюдала строгую самоизоляцию.

Находясь в больнице, Татьяна Навка публиковала снимки из палаты. Супруга Дмитрия Пескова показала букет пионов в хрустальной вазе и обнародовала график изменения положения тела пациента. Согласно рекомендациям врачей, больные должны переворачиваться строго по часам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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