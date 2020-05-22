Жених нелепо оправдался за опозорившуюся Ольгу Бузову

Жених Ольги Бузовой решил высказаться по поводу критики клипа "Журавли" с Ольгой Бузовой. Как известно, очередная затея поющей ведущей спровоцировала новый поток народного гнева. Артистка разозлила россиян своим видом - ярким макияжем и золотыми браслетами 9 мая.

Ольга Бузова и Давид Манукян в честь Дня Победы записали кавер на знаменитую песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова "Журавли". В клипе 27-летний Давид сыграл раненого солдата, а 34-летняя Ольга исполнила роль его возлюбленной. Артистка появляется в кадре в военной гимнастерке, пилотке, при полном макияже и в золоте. Она бежит к любимому сквозь грохот рвущихся снарядов.

Публика восприняла видео негативно. Многие обвинили пару в показушности. Особенно народ возмутили украшения за несколько миллионов рублей на руках телеведущей.

Манукян решил ответить критиканам. Он сообщил, что не собирался создавать высокохудожественный проект. "Я потратил 50 тысяч рублей. У нашего дома есть парк. Мы просто отправились туда. Режиссеру я заплатил 10 тысяч. У меня не было цели снять мегакино. Я делал это для своего удовольствия", - оправдался возлюбленный опозорившейся Бузовой.

По его словам, вся подготовка к клипу заняла несколько часов. Следовать историческим фактам артист не планировал, да и не считает нужным.

fan_buz_love Ольга Бузова ради яркого фото отправилась в лес

"Я не люблю, когда начинают придираться. Если бы мы снимали на бюджетные деньги, это одно, а когда чисто для себя… Не нравится - не смотрите. Откуда вы знаете, как было на войне? Если уж так брать, то какой-то минимальный макияж тоже присутствовал", - заявлял он в ответ на критику в адрес Оли.

Он также объяснил, почему Бузова предстала в люксовых аксессуарах. "Я ей говорил перед съемкой: «Оль, сними браслеты». Но они у нее не снимаются просто так. Есть специальный ключик, но он был в другой квартире. Мы не успевали снять украшения", - поведал Дава во время общения с публикой.

В настоящее время он всерьез подумывает покорять киноэкраны. Его талант уже оценил Алексей Панин. Актер осыпал Даву комплиментами.

"У меня есть все шансы для этого. Я очень трудолюбивый, хорошо вживаюсь в роль. Я показывал вайн Алексею Панину, которого уважаю и считаю хорошим актером. Он сказал: «Круто! Я верю». Это для меня показатель", - заключил Манукян.