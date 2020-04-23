Ольга Бузова нашла себе другую роднулечку вместо любимой сестры

Больше года прошло с того момента, как Ольга Бузова разругалась со своей сестрой Анной. Все помнят то время, как девушки всегда и везде были вместе - вели бизнес, ездили отдыхать на курорты и постоянно признавались в большой любви друг к другу. Но в начале 2019 года Аня и Оля поссорились до такой степени, что возвращались домой с отпуска по отдельности. Поклонники все ждали: когда же красавицы снова смогу называть друг друга "любимка" и "роднулька". Но теперь стало известно, что звезда "Дома-2" называет ласковыми словами другого человека.

Давид Манукян и Ольга Бузова уже несколько месяцев живут под одной крышей. В их отношениях царит идиллия. Влюбленные не скрывают, что настроены довольно серьезно. Телеведущая считает возлюбленного близким человеком, готовится к свадьбе и планирует родить детей.

34-летняя знаменитость очень трогательно зовет любимого. "Я зову его родной. Ну а как иначе? Он же и правда родной. Поклонников могу назвать любимые, дорогие, но его только родным", - поведала Ольга во время беседы с Марьяной Ро.

Артистка уверена, что ей очень повезло с бойфрендом, ведь благодаря ему она вновь обрела веру в любовь. Давиду доказал Оле, что искренние чувства существуют. "Вся страна знает о моей личной жизни. Я этого не стесняюсь, мне скрывать нечего", - говорит Бузова.

Сам Дава признался, что особенно ценит прямолинейность и честность избранницы. "Она никогда не врет. Всегда все говорит в лоб и не скрывает", - подчеркнул блогер.

Стоит отметить, что до недавнего времени Ольга Бузова называла "роднулечкой" и "любимкой" лишь одного человека - свою сестру Анну. Но в начале 2019 года девушки разругались. Аня отписалась от Ольги в соцсетях. Девушки перестали общаться, а публика гадала - что за черная кошка пробежала между родными людьми. Потом телезвезда демонстративно пропускала все важные события в жизни сестры, а та в ответ прекратила публиковать совместные фото и слова поддержки в адрес Ольги.