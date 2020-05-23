Печальная судьба «охотниц на олигархов»: проблемы с наркотиками и скандалы в соцсетях

«К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! - написал музыкант-бизнесмен у себя в Instagram. - Мы многое вместе прошли, у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь». Признание мужа вроде бы застало Алену врасплох и очень расстроилась. «Дайте мне время прийти в себя... Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы», - ответила и она через соцсети. А ведь совсем недавно ее жизнь была похожа на сказку. "Ты моя опора и защита, пусть будет так всегда!" - писала Алена в своих прежних постах.

ПОЧЕМУ РАССТАЛИСЬ

Тем временем в Сети началось язвительное обсуждение «мажора и его инстаподружки» с попытками анализа причин, почему сказка про Золушку закончилась так быстро. Супруги состояли в браке меньше двух лет, их дочке Афине в декабре исполнился только годик.

Слухи о том, что в новом браке наследника компаний Crocus Group не все гладко, появились еще до официального заявления Эмина. Поговаривали, что Алена ревнует успешного и обаятельного мужа, ей не нравился его образ жизни и юные красотки, которые его окружают и снимаются в его клипах. Основания для ревности действительно вроде бы были.

По-другой версии, отец Эмина – миллиардер Араз Агаларов был против этого брака с самого начала, мол, Алена – человек не их круга. Семья Агаларовых – не просто очень богатые люди, это азербайджанская элита. Первой женой Эмина была Лейла Алиева (развелись 5 лет назад и тоже объявили об этом через Инстаграм), дочка президента республики Ильхама Алиева. Алена Гаврилова – обычная девушка из Саранска, пускай и красивая. В 17-лет она завоевала титул «Мисс Мордовия». Спустя несколько лет на конкурсе «Мисс Россия» заняла 4-е место, получив титул «Мисс очарование». После этого двадцатилетняя Алена познакомилась с «водочным королем» Рустамом Тарико и стала его возлюбленной. Миллиардер красиво ухаживал, делал экстравагантные подарки, например, за 320 000 долларов выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, именем «Алена Гаврилова». Но на красавице так и не женился, хотя она родила ему сына Рустама.

Расставшись с Тариком, Алена стала сопровождать Эмина Агаларова на мероприятиях. Певец выкладывал в соцсети их романтические фотографии, называя Алену надежным «тылом, о котором мечтает каждый мужчина». Но, по мнению его родственников, это не повод жениться. Кстати, многие сейчас гадают, а был ли Эмин и Алена официально расписаны.

В июле 2018 году они сыграли богатую свадьбу в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, где собрались Стивен Сигал, Светлана Лобода, Григорий Лепс, Татьяна Навка, Александр Серов, Тимати, Кристина Орбакайте многие другие знаменитости. В увитой белыми цветами беседке Андрей Малахов объявил Эмина и Алену мужем и женой. Но это ничего не значит. Шикарная свадьба – это просто праздник для друзей и родственников.

Скептики полагают, что расставание с Агаларовым все-таки не было неожиданностью для красавицы, что бы она сейчас не пела. Алена все рассчитала заранее и пожизненно останется «безработной домохозяйкой» на содержании двух миллиардеров. А, может быть, скоро выйдет на новую «охоту». И вообще ее история типична для моделей или просто красивых молодых женщин, оказывающих эскорт-услуги, и готовых вкладывать свою красоту как инвестицию в союз с олигархом.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

В памяти светских хроникеров остался экстравагантный и уж очень неравный брак модели Лизы Адаменко и топ-менеджера "Лукойла" Валентина Иванова (он - сын писателя-сценариста Альберта Иванова и племянник Татьяны Михалковой). Лиза - девочка из глухой провинции, из сибирского городка Канска. В 13 лет она отправилась в Сингапур строить карьеру модели с ведома родителей и вроде бы на их же деньги, обучение в Сингапуре оплатил Лизин отец-бизнесмен. И там сразу попала в поле зрения Валентина Иванова, который возглавлял сингапурское отделение «Лукойла». Когда «Лолите из Канска» стукнуло не то 16, не то 17 лет, они поженились в Ницце (позже она расскажет, что их «брачный сертификат» не имеет никакой юридической силы). Жениху на тот момент было 55 лет.

Поначалу Лиза говорила, что ее привлекли не деньги Иванова, а взаимная и безграничная любовь. Но жизнь в роскоши и прогулки на яхте быстро стали обыденностью. Большую часть времени Лиза старалась проводила вне дома с друзьями-сверстниками, объясняя мужу, что она «очень социализированный человек». В Сети стали всплывать двусмысленные фотографии и видео с участием Елизаветы. То она вдыхает какой-то дым, то нежно целуется с молодым парнем. «Интимные фото с мальчиками» вроде бы выкладывала в соцсети сама же Лиза. Мужу, конечно, все это сильно не нравилось. И, как утверждает Лиза, он ее контролировал, угрожал ей, распускал руки, пинал ногами... После разборок с мужем в нью-йоркском клубе Лиза написала заявление в полицию, сообщила, что давно мечтала уйти от Валентина, потому что «больше невыносимо такое терпеть». Иванов опроверг обвинения в избиении и рассказал свою версию: у Лизы проблемы с наркотиками и психотропными препаратами. Однажды после совместного отдыха с друзьями Лиза уснула прямо в подъезде дома. Это случилось уже не в Нью-Йорке, а в Москве. Пока она находилась в объятиях Морфея, с руки 19-летней модели кто-то снял кольцо за 47 миллионов рублей. Как бы то ни было с Ивановым Лиза рассталась и минувшей осенью уже снималась в шоу «Холостяк».

lizaadamenko_love Лиза Адаменко

Участница проекта «Дом 2» Виктория Боня в течение нескольких лет состояла в фактическом браке с сыном ирландского миллиардера Александром Михаэлем Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину Летицию. Алекс младше Виктории на 7 лет. Хотя отец Алекса, сэр Майкл Смерфит, не был в восторге от русской невестки. Виктория говорит, что это она не хотела официально оформлять брак, так как штамп в паспорте портит отношения. Но отсутствие штампа этот союз не спасло. Три года назад пара рассталась. Уже спустя несколько месяцев Виктория Боня встречалась с нефтяным миллиардером, французом Пьером Андюраном. Но и с ним семейная жизнь не сложилась. По словам француза, любовь между ними была самой настоящей. И Виктория почти год жила за его счет. Сначала – на его роскошной вилле на Лазурном берегу, затем он оплачивал ей и ее дочке Анджелине квартиру, у Бони не было денег на аренду жилье. Но отношения Пьер разорвал, когда понял, что Боня очень фальшивый человек. Кстати, еще до встречи с ней французский миллиардер был женат на русской модели. В 2011 году он женился на манекенщице из Владивостока Евгении Слюсаренко. Свадьба проходила в Петербурге, на бракосочетании пел сам сэр Элтон Джон. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь, но это не спасло их брак.

Виктория БоняФото: Иван ВИСЛОВ

БЫВАЮТ И УДАЧНЫЕ СОЮЗЫ…

Четыре год назад состоялась свадьба молдавской фотомодели Ксении Дели (ее называют иногда экс-подругой Джастина Бибера и Егора Крида) и египетского миллиардера Оссама Аль Шарифа. Разница в возрасте между супругами - 36 лет (на момент свадьбы Аль Шарифу было 62 года, а Ксении – 26 лет). Их бракосочетание, на которое египтянин потратил 1 миллион евро, проходила на греческом острове Санторини. Аль Шариф покорил сердце красавицы люксовыми ништяками: личным самолетом, драгоценностями и брендовыми нарядами. Ксения родила ему дочь Анастасию.

Пять лет назад 20-летняя модель из Волгограда Кристина Романова стала возлюбленной 52-летнего миллиардера Владислава Доронина. Ранее Доронин неоднократно отдыхал в обществе известных моделей: Наоми Кэмпбелл, Карен Шонбахлер. Но охомутать совладельца компании «Капитал Груп» смогла только Кристина. Несмотря на то, что пара воспитывает уже двоих детей, свадьбу пока не планируют.

Еще одна Золушка - 27-летняя белорусская модель Илона Котелюх из Гомеля. Сейчас она благочестивая жена российского олигарха, занимающегося страховым бизнесом, Николая Саркисова. Он вырос в респектабельной номенклатурной московской семье (его отец участвовал в создании Министерства внешней торговли СССР вместе с Анастасом Микояном). До Илоны у Николая Саркисова было немало романов с яркими блондинками модельной внешности, например, как у Виктории Лопыревой. И некоторые даже дарили ему детей, как, например, Юлия Любичанская. Кстати, после скандального расставания с Саркисовым Юля на него бочку катила, мол, унижал, оскорблял, пьянствовал, выгонял ее из дома и даже называл шлюхой. «Но какая из меня шлюха? – изумлялась блондинка. – Я же беременная ходила». С Илоной из Гомеля Саркисов, видно, остепенился. Они счастливы и воспитывают двух общих детей.