2020-05-24T08:54:20+03:00
Общество

Замминистра обороны Руслан Цаликов поздравил «КП» с 95-летием: «Вы - настоящие профессионалы»

Генерал отметил, что, сохраняя верность своим лучшим традициям, газета продолжает динамично развиваться
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Руслан ЦаликовРуслан ЦаликовФото: c cайта Министерства обороны России.
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Сегодня «Комсомольская правда» отмечает юбилей. 95 лет назад, 24 мая 1925 года, вышел в свет первый номер нашей газеты. Сегодня «КП» - мультимедийный холдинг: не только ежедневная газета, еженедельная «толстушка», но и сайт, радио. В день рождения теплые слова и поздравления в редакцию приходят со всей страны.

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов отправил поздравительную телеграмму на имя главного редактора Владимира Сунгоркина. Генерал армии отметил, что, сохраняя верность своим лучшим традициям, газета продолжает динамично развиваться.

- Вы - настоящие профессионалы, умеете оперативно и остро изложить факты, представить объективный взгляд на события, - с такими словами обратился Руслан Хаджисмелович к журналистам «Комсомолки».

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас и весь коллектив редакции газеты "Комсомольская правда" с днем первого выпуска. Сохраняя верность своим лучшим традициям, газета продолжает динамично развиваться, остается одной из самых читаемых. Вы - настоящие профессионалы, умеете оперативно и остро изложить факты, представить объективный взгляд на события.

Желаю вам здоровья, счастья и дальнейших успехов».

Поздравительная телеграмма в редакцию пришла также от министра обороны России Сергея Шойгу. Глава военного ведомства пожелал руководству и сотрудникам издания творческих успехов, вдохновения, а также "приумножать сложившиеся замечательные традиции, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики".

Замминистра обороны Руслан Цаликов поздравил «КП» с 95-летием

Замминистра обороны Руслан Цаликов поздравил «КП» с 95-летием

ИСТОЧНИК KP.RU

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